Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. A trecut prin patru accidente vasculare cerebrale și o operație pe cord, însă, în ciuda acestor greutăți, și-a păstrat optimismul și puterea de caracter care i-au câștigat admirația publicului de-a lungul carierei.

Vestea tristă a fost făcută publică de producătoarea TV Daniela Scoica, apropiată a actriței. Daniela, care a colaborat anterior cu Cristi Brancu, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimându-și regretul că nu a reușit să o viziteze pe Marinela Chelaru înainte de trecerea ei în neființă.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de producătoarea TV Daniela Stoica, pe Facebook.

Marinela Chelaru și-a petrecut ultimii ani de viață retrasă, fiind afectată de probleme de sănătate și de îndepărtarea treptată de lumea teatrului și filmului.

În această perioadă, actrița a suferit patru accidente vasculare cerebrale, ceea ce a dus la renunțarea definitivă la activitatea pe scenă.

Marinela Chelaru trăia dintr-o pensie modestă, care reprezenta singura ei sursă de venit și din care cea mai mare parte era alocată pentru tratamente și medicamente.

În ciuda dificultăților financiare și medicale, actrița afirma că va rămâne mereu puternică. Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă pentru emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, artista vorbea cu luciditate despre provocările prin care trecea.