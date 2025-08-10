Doliu uriaș în lumea filmului. Impresarul ei a confirmat decesul, după o boală îndelungată. Loni Andrerson fusese internată de mai multe ori în ultimii ani.

„Cu mare durere anunțăm dispariția dragei noastre soții, mame și bunici”, a anunțat familia ei într-un comunicat, conform ruralradio.com.

Anderson a jucat rolul recepționerei sexy Jennifer Marlowe în serialul ”WKRP in Cincinnati”, difuzat între 1978 și 1982. Serialul prezenta viața angajaților unui post de radio din Ohio, aflat în dificultate, în încercarea de a-și schimba formatul la rock ‘n’ roll pentru a crește audiența.

Anderson a primit două nominalizări la premiile Emmy și trei nominalizări la Globul de Aur pentru acest rol.

De asemenea, de-a lungul carierei sale, a fost cunoscută pentru rolurile din numeroase filme de televiziune, inclusiv pentru interpretarea divei Jayne Mansfield în filmul ”The Jayne Mansfield Story”, film realizat in 1980.

După ce a jucat alături de actorul Burt Reynolds în comedia din 1983 „Stroker Ace”, cei doi au avut o relație romantică și au intrat în atenția presei.

Cei doi au devenit un cuplu puternic la Hollywood și s-au căsătorit în 1988, în timpul unei ceremonii secrete la ferma lui Reynolds din Jupiter, Florida.

„Sunt foarte norocoasă”, declara actrița. „Sunt înconjurată de dragoste și prieteni dragi, iar astăzi m-am căsătorit cu cel mai bun prieten al meu”, afirma ea.

Anderson a adăugat: „Mă simt ca Cenușăreasa. M-am căsătorit cu Prințul Fermecător.” Cei doi au adoptat ulterior un fiu, Quinton, iar în 1994 au divorțat.â

Ulterior, s-a căsătorit cu regizorul Bob Flick, cu care a avut trei copii.