Doliu în lumea filmului! Născut în Altoona, Pennsylvania, pe 17 noiembrie 1942, Alfie Wise a absolvit liceul Altoona Area High School în 1960 și a urmat cursurile Universității de Stat din Pennsylvania, înainte de a servi în Marina SUA.
A apărut pentru prima dată pe ecran în 1972, în filmul de televiziune ”Call Her Mom” și, în același an, în sitcom-ul CBS ”The Sandy Duncan Show”.
Alfie Wise a jucat în multe seriale TV ale anilor 70-80
A apărut apoi în numeroase seriale de televiziune, la sfârșitul anilor 1970 și 1980, inclusiv în drama medicală ”Trauma Center”, difuzată de ABC, având rolul paramedicului Sidney Pacelli, scrie Deadline.com
A fost invitat special în serialele ”Mary Hartman”, ”The Jefferson”s, ”Tour of Duty” și a jucat în repetate rânduri în rolul lui Oliver Wardell în ”B.L. Stryker”, proprietarul portului de agrement devenit ținta glumelor personajului principal al lui Reynolds.
Roluri în multe din filmele în care a jucat Burt Reynolds, bunul său prieten
După ce a legat o prietenie cu actorul Burt Reynolds, a apărut în filmele ”Hooper” (1978), ”The End” (1978), ”Starting Over” (1979), ”Paternity” (1981), ”The Longest Yard” (1974), ”City Heat” (1984) și ”Heat ”(1986), precum și într-un episod din sitcom-ul CBS ”Evening Shade”, regizat tot de Reynolds.
Burt Reynolds a a murit în 2018, în urma unui atac de cord.
Wise s-a retras din actorie în 2000, ultima sa apariție fiind într-un rol în serialul de televiziune ”Club 7 in Miami”, cunoscut și sub numele de ”Miami 7”.
În ultimii ani a lucrat ca agent imobiliar la Donahue Real Estate din Florida, companie care i-a adus un omagiu într-o postare pe Facebook.
”Ne va lipsi atitudinea pozitivă și personalitatea fermecătoare a lui Alfie”
„Suntem profund întristați să vă anunțăm că agentul nostru, Alfie Wise, a decedat”, a scris agenția.
„Ori de câte ori era o reuniune a companiei, Alfie era mereu acolo, zâmbind și vorbind cu toată lumea. A fost o plăcere să lucrez cu Alfie ca agent imobiliar, dar trebuie amintit că era și un actor desăvârșit.
A lucrat frecvent cu prietenul său, Burt Reynolds, inclusiv în filmul clasic ”Smokey and the Bandit”. Ne va lipsi foarte mult simțul umorului, atitudinea pozitivă și personalitatea fermecătoare a lui Alfie. Trimitem gândurile și rugăciunile noastre celor dragi.”