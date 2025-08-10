Doliu în lumea filmului! Născut în Altoona, Pennsylvania, pe 17 noiembrie 1942, Alfie Wise a absolvit liceul Altoona Area High School în 1960 și a urmat cursurile Universității de Stat din Pennsylvania, înainte de a servi în Marina SUA.

A apărut pentru prima dată pe ecran în 1972, în filmul de televiziune ”Call Her Mom” și, în același an, în sitcom-ul CBS ”The Sandy Duncan Show”.

A apărut apoi în numeroase seriale de televiziune, la sfârșitul anilor 1970 și 1980, inclusiv în drama medicală ”Trauma Center”, difuzată de ABC, având rolul paramedicului Sidney Pacelli, scrie Deadline.com

A fost invitat special în serialele ”Mary Hartman”, ”The Jefferson”s, ”Tour of Duty” și a jucat în repetate rânduri în rolul lui Oliver Wardell în ”B.L. Stryker”, proprietarul portului de agrement devenit ținta glumelor personajului principal al lui Reynolds.

După ce a legat o prietenie cu actorul Burt Reynolds, a apărut în filmele ”Hooper” (1978), ”The End” (1978), ”Starting Over” (1979), ”Paternity” (1981), ”The Longest Yard” (1974), ”City Heat” (1984) și ”Heat ”(1986), precum și într-un episod din sitcom-ul CBS ”Evening Shade”, regizat tot de Reynolds.

Burt Reynolds a a murit în 2018, în urma unui atac de cord.

Wise s-a retras din actorie în 2000, ultima sa apariție fiind într-un rol în serialul de televiziune ”Club 7 in Miami”, cunoscut și sub numele de ”Miami 7”.

În ultimii ani a lucrat ca agent imobiliar la Donahue Real Estate din Florida, companie care i-a adus un omagiu într-o postare pe Facebook.