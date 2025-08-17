Cea mai iubită actriță ne-a părăsit. Danielle Spencer a murit la vârsta de 60 de ani, după ce s-a luptat mai mulți ani cu cancerul, a declarat purtătoarea de cuvânt a familiei, Sandra Jones.

Dee era sora mai mică, mai inteligentă și mai serioasă, care își ironiza adresa fratele mai mare Roger „Ooh, am să-i spun mamei”, avea să devină replica celebră a lui Dee din sitcom-ul „What’s Happening!!”, potrivit pbs.org.

Serialul, a cărui acțiune se petrece în cartierul Watts din Los Angeles și este printre primele seriale de televiziune axate pe viața adolescenților de culoare, a fost bazat pe filmul „Cooley High” și a rulat pe ABC între 1976 și 1979.

Serialul s-a bucurat de un succes uriaș datorită personajelor sale memorabile.

La începutul filmărilor primului sezon al serialului, în anul 1977 Spencer, pe atunci în vârstă de 12 ani, a fost implicată într-un accident de mașină grav pe Pacific Coast Highway din Malibu, California.

Spencer a stat în comă timp de trei săptămâni. Ea a suferit probleme la nivelul coloanei vertebrale și leziuni neurologice care aveau să necesite multiple intervenții chirurgicale în anii următori.

În 2018, a fost operată de urgență din cauza unui hematom, care fusese cauzat tot de accidentul de mașină din 1977. Imediat după aceea, un purtător de cuvânt al familiei a declarat că putea vorbi foarte puțin și a trebuit să folosească cârje pentru a merge.

În 2004 a trebuit să folosească un scaun cu rotile și să învețe din nou să meargă. În 2014, a fost diagnosticată cu cancer la sân și a suferit o dublă mastectomie.

A apărut și în relansarea serialului „What’s Happening Now!!”, la jumătatea anilor 1980. Serialul a rulat timp de trei sezoane.

A devenit medic veterinar și avocată a animalelor. A urmat cursurile Universității din California, Davis și UCLA și a obținut un doctorat în medicină veterinară de la Universitatea Tuskegee în 1993.

Spencer a continuat să cocheteze cu actoria, inclusiv cu rolul de medic veterinar în filmul „As Good as it Gets” din 1997, cu Jack Nicholson în rolul principal.