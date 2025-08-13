Scena politică românească este din nou în fierbere, pe fondul discuțiilor tot mai intense despre o posibilă ruptură a coaliției actuale și conturarea unui guvern format din PSD și AUR. Declarațiile recente ale unor lideri politici alimentează speculațiile privind o schimbare majoră la Palatul Victoria, cu nume-surpriză vehiculate pentru funcția de prim-ministru.

Ipoteza unui guvern în care PSD și AUR ar colabora a fost readusă în atenție după ce Anamaria Gavrilă, liderul POT, i-a adresat o cerere directă lui Călin Georgescu. Aceasta i-a solicitat public să confirme dacă ar accepta să fie prim-ministru într-un astfel de executiv.

„Îl așteptăm pe domnul Călin Georgescu să ne confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD”, a scris Gavrilă pe Facebook, stârnind imediat reacții și interpretări politice.

Afirmația vine în contextul în care tot mai multe voci susțin că actuala coaliție de guvernare ar putea ceda în fața presiunilor politice și economice, iar scenariul unei formule PSD-AUR nu mai este exclus.

În paralel cu aceste declarații, liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său este pregătit să inițieze o nouă moțiune de cenzură. Obiectivul ar fi blocarea pachetului 2 de măsuri economice pregătit de guvern.

Simion a declarat în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu în Direct” că AUR își va folosi dreptul constituțional de a depune moțiuni de cenzură în actuala sesiune parlamentară.

„Am depus moțiunea de cenzură, dacă vine pachetul fiscal și pachetul de măsuri 2 vom depune moțiunea de cenzură. În perioada septembrie-decembrie mai avem dreptul la altă moțiune de cenzură”, a precizat acesta, potrivit Mediafax.

Liderul AUR a recunoscut totuși că șansele de succes sunt reduse, acuzând PSD de duplicitate politică.

George Simion a mers mai departe și a lansat acuzații dure la adresa social-democraților, pe care i-a acuzat de lipsă de asumare.

„Degeaba depunem noi moțiunea de cenzură, dar vom depune. Dacă PSD-ul face acest balet și hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină, neprihănită și amenință cu ieșirea de la guvernare, dacă nu se adoptă un pachet de reformare a administrației, de reducerea numărului de bugetari, de tăierea pensiilor speciale și de economisirea banului public. Adică pur și simplu pretind că ei n-au luat parte la jefuirea banului public”.

În opinia sa, singura soluție reală ar fi schimbarea actualului prim-ministru și instalarea lui Călin Georgescu în fruntea guvernului.

„PSD-ul face un balet de ieșire la guvernare, când de fapt n-o să iasă la guvernare, că n-au voie să iasă de la guvernare. Sau dacă ar face ceva, și am spus mai devreme la alt post de televiziune, ar trebui să susțină înlocuirea premierului cu Călin Georgescu, cel votat de români”, a mai adăugat Simion.

Declarațiile lui Simion au primit un răspuns rapid din partea PSD, prin vocea lui Alfred Simonis, lider al organizației Timiș.

Acesta a respins categoric varianta unui guvern cu Călin Georgescu premier, afirmând că alegătorii și-au exprimat deja voința la urne.

„Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni”, a afirmat Simonis.

Liderul PSD Timiș a subliniat că partidul său rămâne conectat la problemele cetățenilor și a reamintit că a câștigat alegerile parlamentare, chiar dacă a pierdut alte competiții electorale.

Simonis a respins ideea că PSD ar trebui să fie singurul responsabil pentru deciziile luate în ultimele trei decenii, argumentând că partidul nu a fost mereu la putere.

„Suntem într-o fază în care toată lumea are senzaţia că trebuie să decontăm noi toate măsurile luate de 30 de ani. Ştiu că ne place să credem că am fost 35 de ani la guvernare. Nu e adevărat, e fals (…) Eu am 39-40 de ani de viaţă. Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintaşii unui partid sau ai altuia. Eu pot să vă spun ca persoană că îmi doresc reforme pe care le-am implementat la Consiliul Judeţean cu succes fără să creez taxe, fără să angajăm sinecurişti în paralel pe alte structuri şi fără să fac doar de imagine cum se pare că se întâmplă în această perioadă”.

Social-democratul a reiterat nevoia de reforme autentice, bazate pe reducerea cheltuielilor nejustificate și nu pe creșteri de taxe. Simonis a amintit inițiativa legislativă prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor.

În opinia sa, anumite categorii profesionale trebuie să fie bine remunerate pentru a garanta servicii publice de calitate. Totuși, a criticat reglementările care permit ca pensiile să depășească salariul brut din perioada de activitate.