Luni dimineață, Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, fiind întâmpinat, ca de obicei, de zeci de susținători. Măsura impune ca acesta să se prezinte în fiecare zi de luni pentru a da cu subsemnatul, după o modificare oficială nejustificată a zilei de control.

La fața locului, forțele de ordine au fost mobilizate și au fost instalate garduri pentru a controla mulțimea. Susținătorii lui Georgescu au transmis mesaje de sprijin, în timp ce autoritățile rămân în continuare vigilente și monitorizează evoluția situației.

La ieșirea din sediul IPJ Ilfov, Călin Georgescu a afirmat că, începând cu 6 decembrie anul trecut, sistemul politic românesc s-a deconspirat, iar în prezent asistăm la un spectacol grotesc în care minciuna domină realitatea, iar adevărul este ignorat. Citându-l pe Abraham Lincoln, el a subliniat că nu se poate minți pe toată lumea tot timpul.

Fostul candidat la prezidențiale a criticat dur sistemul politic românesc, pe care l-a descris ca adoptând o democrație de fațadă, orientată spre bani și putere, fără a înțelege că esența democrației este sacrificiul în favoarea comunității, lucru pe care niciun politician român nu l-a înțeles până acum.

El a mai spus că legi recente îi afectează pe femeile însărcinate și pe mamele cu copii, prin tăieri ale asigurărilor de sănătate și alocațiilor, iar statul jefuiește chiar și pe cei nenăscuți prin impozitare. Georgescu a subliniat că responsabilitatea de a fi părinte nu trebuie dictată de un „pseudocult” și a acuzat că mamele, copiii și pensionarii sunt obligați să suporte consecințele a 35 de ani de furt comis cu complicitatea unui occident autoritar.

„Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, cel puțin din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a decosnspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea. Așa că eu amintesc de vorbele marelui Abraham Lincoln: Poți minți câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți minți toți oamenii tot timpul. Sistemul politic românesc a adoptat democrația de fațadă, în goana lor teribilă după bani și putere, dar nu a înțeles că sufletul democrației este suflet creștin, acela al sacrificiului în favoarea obștii, de care niciun politician român nu a fost pătruns până astăzi. Într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de tot în democrație. Se dau legi prin care femeilor însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile, statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți. Chemarea de a fi mamă sau părinți nu stă în decizia unui pseudocult. Mamele, copiii, pensionarii, copiii nu au fost părtași la furtul de 35 de ani, dar sunt obligați să plătească furtul mizerabil în complicitate cu un occident torționar”, a declarat el.

Călin Georgescu a susținut că, în România actuală, impozitele nu mai sunt plătite pentru o viață demnă, ci doar pentru supraviețuire, iar povara fiscală excesivă și opresivă afectează în special persoanele cu venituri mici și mijlocii, precum și antreprenorii cinstiți.

El a afirmat că problema nu constă în lipsa resurselor, ci în lipsa libertății, precizând că libertatea există încă în România, dar este restrânsă.