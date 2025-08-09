Călin Georgescu a transmis primul său mesaj după decesul fostului președinte Ion Iliescu. Discursul, inițial rostit în mai 2025, a fost reluat în contextul zilei de doliu național, iar Georgescu a ales să reflecteze asupra situației actuale a societății românești și să critice vehement ceea ce el numește „elite false” care mențin inegalitățile și nedreptățile sociale.

În mesajul său, Georgescu vorbește despre tăcerea necesară pentru a asculta adevărul din jur, însă susține că a auzit doar „zgomotul celor care rănesc”. El acuză aceste elite că se gândesc doar la propria bunăstare, refuzând să ofere o viață echitabilă pentru restul societății.

Critica sa se concentrează asupra unui sistem în care cei nedemni primesc totul „de-a gata”, iar poporul român, considerat „măreț”, este nedreptățit constant de o clasă conducătoare „bolnavă de putere și control”.

„Dragii mei, tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Dar tăcerea este uneori necesară. Așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult. Dar în loc să vă aud pe voi, am auzit din nou doar zgomotul celor care rănesc spre noi, strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi auto-intitulate elite care ne amenință, că ne dau ordine, că ne condiționează viața, gândindu-se în continuare doar la bunăstarea vieții lor. Ei vor o viață bună pentru ei, pentru ai lor, dar nu vor o viață bună și pentru restul. Nu ne vor egali. Nu au nevoie de egali”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu avertizează că inegalitatea este „cruntă” și că cei aflați în poziții de putere refuză să renunțe la privilegiile lor, perpetuând o „falsă meritocrație” care ține România într-un blocaj social și politic profund.

Mesajul său este un îndemn puternic pentru o trezire a conștiinței sociale și politice a românilor, subliniind necesitatea unor schimbări reale și profunde în raporturile de putere.

„De fapt, totul este inegal în aceste momente. Dacă ar rezista echilibru, atunci ciocoii nu și-ar mai permite să ne dea ordine de pe tronul lor fals și profund nemeritat. Trăim într-o falsă meritocrație în care cei nedemni primesc totul de-a gata, deși nu li se cuvine. Pentru că provin dintr-un sistem bolnav de putere și de control în care au fost crescuți, pregătiți doar să rănească și să umilească un popor măreț care merita mai mult decât pot ei să ofere prin viclenia lor”, a mai spus Georgescu.

În contextul în care România marchează despărțirea de unul dintre cei mai importanți lideri ai săi postcomuniști, Georgescu își exprimă speranța pentru o societate mai justă și mai echilibrată, care să nu mai fie dominată de interesele restrânse ale unor grupuri privilegiate.