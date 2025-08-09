Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a afirmat sâmbătă, în contextul apropiatelor alegeri pentru Primăria Capitalei, că este nevoie de analize clare şi corecte, susţinând necesitatea unor „minţi limpezi şi judecăţi lucide”.

El a subliniat pericolul reprezentat de blocul izolaţionist şi a propus ca, pentru a-l contracara, să fie susţinut un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să menţină o direcţie orientată spre Vest, nu spre Est.

Burduja a explicat că politica de pe malul Dâmboviţei are un rol aparte şi a atras atenţia că, dacă Primăria Generală va fi câştigată de blocul izolaţionist, ceea ce el consideră tot mai probabil în situaţia în care partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii şi nu pe raţiune, atunci România s-ar afla într-o situaţie dificilă cel târziu din 2028, pe care a descris-o ca o „prăpastie”.

El a insistat că acum este momentul pentru „minţi limpezi şi judecăţi lucide” şi a pledat pentru sondaje clare, astfel încât candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire între 25 şi 35%.

Sebastian Burduja a precizat că PNL Bucureşti îşi doreşte o administraţie liberală la Capitală şi că este încrezător că pot propune variante bune pentru bucureşteni, dar a adăugat că partidul nu va accepta „lupte de orgolii mărunte”, având în vedere miza mare a alegerilor.

Preşedintele PNL Bucureşti a arătat că totul ţine de „o logică elementară” şi că este nevoie de un primar general care să menţină direcţia corectă către Vest pentru Bucureşti şi România. El a avertizat împotriva fragmentării votului în faţa „pericolului existenţial izolaţionist” şi a cerut corectitudine în analiză, pe baza datelor, nu pe impresii sau preferinţe personale.

Potrivit lui, soluţiile pentru problemele complexe ale Capitalei pot fi găsite şi implementate doar împreună, într-o largă majoritate.

Sebastian Burduja a făcut apel la toţi cei implicaţi să caute un consens şi a amintit că, până acum, „logica bunului simţ” a funcţionat la nivelul majorităţii PNL-PSD-USR în Consiliul General, recunoscând că nu este întotdeauna simplu, dar că au reuşit să facă lucrurile să meargă înainte.

El a subliniat că politica nu trebuie să fie despre funcţii, ci despre răspunderi, iar prima responsabilitate este să acţionăm pentru binele celor pe care îi reprezentăm. În încheiere, a citat din Schopenhauer că „lipsa de înţelegere e prostie, iar lipsa de raţiune e nebunie”.

Pe de altă parte, preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri seară că susţine o candidatură comună pentru Primăria Bucureşti, afirmând că va fi important să existe o astfel de candidatură unitară pe partea dreaptă şi că discuţiile pe această temă sunt în desfăşurare cu partenerii de la PNL.

Postul de primar general a rămas vacant după ce primarul Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale.