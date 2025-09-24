Licitația este programată miercuri, 24 septembrie, de la ora 18.00, și va avea loc atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live. Expoziția dedicată acestei licitații este deschisă publicului zilnic, de luni până duminică, cu intrare liberă, în intervalul orar 10.00-20.00, la sediul Galeriilor Artmark.

Direct din lumea elenistică, licitația prezintă între alte monede spectaculoase și o monedă Stater, Lysimachos, bătută în Byzantion la jumătatea sec. II î.e.n., o monedă din aur cu totul deosebită, o piesă foarte rară, muzeală, ce are în eveniment un preț de pornire de 2.000 de euro. „Aceste monede din aur sunt un adevărat simbol al forței și prestigiului pe care l-a avut monetăria lui Lysimachos, pentru că astfel de monede sunt bătute și la două secole după moartea acestuia… Lysimachos este un personaj istoric extrem de important pentru lumea elenistică antică și pe care îl putem asocia și istoriei noastre locale antice, prin prisma conflictului militar pe care l-a avut cu regele get Dromihetes. Monedele sunt cele mai vechi obiecte colecționabile pe care le cunoaștem. Încă din antichitate, erau adunate de mari personalități”, a declarat Cristiana Tătaru, muzeograf al Muzeului Național de Istorie a României, pentru Canalul de YouTube Artmark.

În zona monetăriei române moderne, două piese de excepție atrag atenția cunoscătorilor: 20 de Lei 1870 – una dintre cele mai căutate monede românești din aur, care reprezintă începuturile regatului și visul unei Românii moderne, sub domnia lui Carol I (moneda are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 4.000 de euro), și, alături de ea, impunătorul 100 de Lei 1906 – monedă emisă la patruzeci de ani de domnie, care încununează simbolic un parcurs istoric spectaculos și are un preț de pornire de 2.500 de euro.

La Licitația de Numismatică pot participa toți cei care au sau realizează gratuit un cont Artmark.