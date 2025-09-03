De la cei mai importanți pictori și sculptori români — din toate timpurile până în prezent, la artă istorică, decorativă ori sacră, la Palatul Cesianu-Racoviță, un adevărat palat al culturii de când găzduiește sediul Artmark, fiecare iubitor de frumos are ce descoperi. Galeria este un adevărat muzeu viu, ce schimbă expozițiile lunar, și oferă intrare liberă oricui, zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00.

Primele două evenimente al noului an de licitații (septembrie 2025-iulie 2026) sunt două licitații extraordinare, cu preț unic de pornire de numai 100 de euro: „Brilliant Bids” – Licitația de Bijuterii (programată exclusiv online, în data de 17 septembrie, de la ora 12.00) și Licitația aniversară „Hanul cu Tei 1833” — 6 ani (programată exclusiv online, în data de 18 septembrie, de la ora 12.00).

Licitația aniversară „Hanul cu Tei 1833” — 6 ani aduce în fața publicului pe unii dintre cel mai bine cotați artiști, precum Theodor Aman, Theodor Pallady, Nicolae Vermont, Ipolit Strâmbu, Constantin Piliuță și Ștefan Câlția, oferind tuturor ocazia de a face achiziții spectaculoase. Piața de artă rămâne, așadar, accesibilă și deschisă tuturor gusturilor, iar conceptul propus sub egida „Hanul cu Tei 1833”, care s-a bucurat în trecut de rate de adjudecare de 100%, își propune să reunească, și de această dată, pasiunile colecționarilor într-un eveniment inedit. Casa de Licitații A10 by Artmark aniversează 6 ani de când organizează, măcar de două ori pe an, aceste licitații speciale de artă, cu preț unic de pornire de 100 de euro, fără rezerve! „Suntem în fața unui tablou de foarte mari dimensiuni, care de fapt este un desen extrem de fragil. Proveniența lui este certă, din colecția Răut, cea mai mare colecție de fapt de Pallady. Este o colecție făcută din dragoste pentru Pallady și rămâne un reper. Este un prilej cu totul excepțional, pentru că desene de Pallady găsești în mai toate colecțiile private”, spune, despre acuarela „Odalisce în interior” realizată de Theodor Pallady, Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României, invitat la Galeriile Artmark în calitatea sa de istoric de artă și de curator-coordonator al noii ediții Art Safari aflată în prag de debut, „Paris Pallady” (5 septembrie – 14 decembrie 2025), ediție care-l are în centrul atenției pe același mare pictor.