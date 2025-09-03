Reforma pensiilor speciale pentru magistrați a generat tensiuni între premierul Ilie Bolojan și președintele României, Nicușor Dan. Oficialul de la Cotroceni a solicitat ca perioada de tranziție pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani pentru judecători și procurori să fie de 15 ani, față de propunerea de 10 ani susținută de premier.

Avocatul Toni Neacșu, fost judecător, a comentat că președintele Nicușor Dan ar fi avut în vedere o eșalonare de 13 ani pentru proiectul de lege, considerând că o tranziție de 10 ani ar fi fost neconstituțională. Potrivit lui Toni Neacșu, sugestia președintelui ar fi fost ignorată de premier cu bună știință, iar acțiunile sale ar putea fi interpretate ca o formă de victimizare.

„În momentul în care Nicușor Dan a mers peste ei, în coaliție, a avut în vedere o eșalonare de 13 ani. Pentru că o eșalonare pe 10 ani e neconstituțională. Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect și le-a dat sugestia. Dacă au ignorat-o, au făcut-o cu bună știință. E vorba de o victimizare (n.r. a lui Bolojan)”, a explicat Toni Neacșu.

Neacșu a avertizat că legea privind eliminarea pensiilor speciale nu are șanse de succes, subliniind că cel puțin opt decizii ale Curții Constituționale ar fi încălcate prin prevederile propuse. Avocatul a explicat că proiectul a fost conceput astfel încât să sfideze jurisprudența CCR și că specialiștii consultați în redactarea lui nu au lăsat nicio hotărâre nerespectată.

„Am identificat cel puțin 8 decizii ale CCR încălcate prin aceste prevederi, ceea ce-mi întărește convingerea că se cunoștea că un astfel de proiect nu are cum să treacă, mai ales că, practic, sunt sfidate toate aceste hotărâri ale CCR. Au avut grijă să le încalce pe fiecare în parte, ca să se asigure că nu are cum să treacă. Acei specialiști pe care i-a consultat, probabil, au fost solicitați să scrie un proiect prin care încalcă toată această jurisprudență amplă la care am făcut referire. Practic, n-au iertat nicio hotărâre”, a mai precizat Neacșu.

În opinia lui Toni Neacșu, adevărata miză a premierului nu ar fi pensiile magistraților, ci regândirea pensiilor speciale ale militarilor. El a precizat că pensiile judecătorilor și procurorilor care au ieșit din sistem nu vor fi afectate retroactiv, iar proiectul nu prevede economii bugetare semnificative. Astfel, miza reală a reformei ar fi legată de pensiile militare și de posibilitatea de a interveni ulterior asupra altor categorii.