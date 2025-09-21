Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă ar depinde de el, ar fixa scrutinul pentru Primăria București la finalul toamnei acestui an. Acesta a subliniat că, dacă situația ar ajunge în instanță, Guvernul ar pierde procesul și ar fi obligat să organizeze alegerile.

„În cazul Capitalei, discuția este diferită. Cele trei partide – PNL, PSD și USR – ar trebui să ajungă la un acord pentru stabilirea datei. Personal, aș programa alegerile în 2025, mai degrabă spre sfârșitul toamnei. Odată stabilit calendarul, urmează identificarea unui candidat”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3. În opinia sa, amânarea scrutinului lasă impresia că legea nu este respectată.

Liderul UDMR a afirmat că decalarea alegerilor nu ar aduce beneficii niciunei formațiuni politice, întrucât ar rămâne impresia că legea este ignorată. Acesta a susținut că, în cazul în care Guvernul ar fi acționat în instanță, ar exista șanse sigure ca reclamanții să câștige, iar executivul ar fi obligat să stabilească data scrutinului.

Potrivit lui, amânările, indiferent de discuțiile legate de candidați sau alianțe, transmit un mesaj de lipsă de responsabilitate din partea Guvernului și oferă altora ocazia de a câștiga teren politic. El a mai atras atenția că viitorul câștigător va avea oricum un mandat redus, de trei ani, iar dacă alegerile ar fi amânate și mai mult, mandatul ar putea ajunge chiar la doi sau doi ani și jumătate, lucru pe care îl consideră nepotrivit.

„Decalarea alegerilor nu cred că aduce beneficii niciunei formațiuni, pentru că persistă ideea că legea e ignorată. Dacă cineva acționează Guvernul în instanță, cu siguranță va câștiga, iar executivul va fi forțat să decidă asupra datei. Amânările, indiferent de discuțiile despre candidați sau alianțe, transmit un mesaj de lipsă de responsabilitate. Cetățenii nu așteaptă asta de la Guvern și se creează spațiu pentru ca alții să câștige teren. Câștigătorul va avea oricum un mandat redus – trei ani, iar dacă alegerile sunt împinse și mai mult, chiar doi sau doi ani și jumătate – ceea ce nu este în regulă”, a adăugat liderul UDMR.

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, consideră că partidele din coaliția de guvernare ar trebui să susțină un singur candidat la Primăria Capitalei, în pofida faptului că nu a fost stabilit încă un calendar electoral. Totodată, el susține că instituția ar avea nevoie de o reorganizare, menționând că activitatea ar putea continua și cu un număr mai redus de angajați.

„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”, a declarat Bujduveanu în cadrul emisiunii Insider Politic.

În ceea ce privește structura administrației locale, edilul afirmă că numărul actual de salariați este prea mare. În prezent, aproximativ 30.000 de persoane lucrează în subordinea Primăriei, însă, în opinia sa, instituția ar putea funcționa și cu mai puțini angajați.

„Cred că reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară şi noi suntem în discuţie astăzi. (…) La ea se lucrează de aproape o lună de zile. (…) Putem funcţiona fără 10% fără probleme. Până undeva la puţin peste 2.000 putem funcţionari”, a mai precizat acesta.

Întrebat despre existența unor angajați ineficienți, edilul a admis că astfel de cazuri există și că o reașezare a instituției este inevitabilă.