Partidele din Coaliție nu au ajuns la un acord final privind problema concedierilor din administrația publică locală, deși termenul de 15 septembrie stabilit de Ilie Bolojan a trecut deja. Potrivit lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, toți partenerii de guvernare recunosc necesitatea reducerii cheltuielilor, dar nu există consens în privința modului în care ar trebui realizată această economie.

Kelemen Hunor a explicat, într-un interviu acordat Antena 3, că el susține desființarea a 10% dintre posturile ocupate efectiv din administrația locală, ceea ce ar duce la concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari. Totodată, liderul formațiunii maghiare consideră că și în administrația publică centrală ar trebui eliminate 20% din posturi, pentru a crește eficiența aparatului bugetar.

„Când vorbim de administrația locală și de administrația centrală, că trebuie să discutăm la pachet, trebuie să vedem că noi am prevăzut 20% reduceri de personal la nivelul administrației centrale în programul de guvernare. La nivelul administrației locale nu există nici o prevedere în programul de guvernare. Dar, am ajuns la concluzia că și în administrația locală, pe aici, pe acolo, au exagerat cu schema, fiindcă tot ce înseamnă legislație pe administrația centrală este din 2010, unde noi am stabilit, pe criteriile de atunci, pe tot ce înseamnă situația din 2010, limitele minimale maximale pentru diferite tipuri de UAT-uri. De atunci nu a existat nicio modificare, nicio schimbare și unii au umplut schema până la maxim, alții au ținut la minim, alții s-au așezat undeva între limita minimă și maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă. Unii au ținut cont de eficiență, alții n-au ținut cont de eficiență și de aceea e greu să aplici o rețetă uniformă pe toate UAT-urile României, de la comunele mici până la municipiile mari”, a afirmat Kelemen Hunor pentru sursa citată.

Acesta a subliniat că programul de guvernare prevede explicit reducerea personalului din administrația centrală cu 20%, dar nu conține o astfel de țintă pentru autoritățile locale.

În opinia sa, și acolo ar fi nevoie de restructurări, deoarece, în ultimii ani, multe primării și consilii locale și-au umplut schemele de personal până la limita maximă stabilită prin legislația din 2010.

În unele cazuri, autoritățile locale au menținut un număr redus de angajați, dar în altele s-a ajuns la un personal supradimensionat, ceea ce face dificilă aplicarea unei măsuri uniforme la nivel național.

Liderul UDMR a mai arătat că, deși partidele din Coaliție au agreat reducerea cheltuielilor cu 10% în administrația locală, rămâne de stabilit dacă acest lucru se va face prin tăierea posturilor sau prin diminuarea bugetelor.

El a menționat că majoritatea membrilor Coaliției par să susțină desființarea posturilor ocupate, considerând că măsura ar avea efecte mai rapide și ar simplifica procesul de reducere a cheltuielilor. Totuși, există și partide care preferă să reducă pur și simplu bugetele, lăsând la latitudinea primarilor decizia asupra modului de economisire, cu condiția stabilirii unor limite clare.

În opinia lui Kelemen Hunor, România ar putea funcționa chiar mai eficient cu 20% mai puțini angajați în administrația centrală și cu 10% mai puțini în administrația locală. Acesta a subliniat că, în unele ministere și autorități centrale, schemele de personal au fost completate excesiv și este nevoie de reforme curajoase. Reducerea numărului de posturi ar putea aduce nu doar economii, ci și o creștere a performanței instituțiilor statului.