Grupul austriac OMV, activ în domeniul petrolului, gazelor şi produselor chimice, a anunţat concedierea unui director executiv în urma unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei.

Potrivit revistei Profil, citată de Reuters, un diplomat rus a fost convocat la Ministerul de Externe de la Viena, iar autorităţile au deschis proceduri penale în acest caz.

Publicația Profil a relatat că directorul executiv ar fi fost monitorizat de Direcţia de Securitate şi Informaţii de Stat din Austria timp de câteva luni.

Oficialii au observat că acesta avea întâlniri repetate cu un diplomat rus, suspectat de serviciile occidentale că ar fi agent al FSB, serviciul de informaţii interne al Rusiei. Identitatea angajatului nu a fost dezvăluită.

OMV a confirmat pentru Reuters că a reziliat contractul cu efect imediat și a precizat că oferă sprijin total autorităților competente în cadrul anchetei.

Compania a menţionat că, din motive de protecţie a datelor, nu poate oferi informaţii suplimentare despre cazul angajatului.

Ministerul austriac de Externe a declarat că este la curent cu ancheta și că i-a solicitat însărcinatului cu afaceri al ambasadei Rusiei să ridice imunitatea diplomatului suspect.

În caz contrar, acesta ar fi fost declarat persona non grata și obligat să părăsească Austria. Ministerul rus de Externe nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Potrivit Profil, directorul concediat fusese detașat temporar la Compania Naţională de Petrol Abu Dhabi (ADNOC), acționar al OMV, şi avea acces la informaţii sensibile despre planurile de fuziune dintre Borealis şi Borouge, evaluată la 60 de miliarde de dolari.

Publicația a mai relatat că aceste informații ar fi fost transmise diplomatului rus în cadrul întâlnirilor de la Viena. ADNOC nu a oferit deocamdată un punct de vedere.