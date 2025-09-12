Grupul austriac OMV a anunțat vineri după-amiază un plan amplu de reducere a cheltuielilor cu 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2027, care va include și disponibilizări, potrivit unui comunicat oficial.

Compania precizează că, pentru moment, negocierile cu reprezentanții angajaților vizează doar personalul din Austria, estimat la câteva sute de posturi, fără a face referire clară la efectele asupra operațiunilor din România sau alte țări.

Informațiile recente din presa austriacă indicau însă că întreaga grupare ar putea reduce aproximativ 2.000 de locuri de muncă, iar surse HotNews.ro estimează că OMV Petrom, compania românească controlată majoritar de OMV și cea mai mare companie din România ca cifră de afaceri, ar putea fi afectată cu peste 1.000 de angajați.

Alfred Stern, președintele Consiliului Executiv și director general al OMV, a explicat că măsurile fac parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a rezilienței organizaționale în contextul provocărilor economice și geopolitice actuale:

„OMV a anunțat astăzi (vineri – n.r.) continuarea eforturilor la nivel de Grup pentru a-și consolida reziliența organizațională, în contextul actualelor condiții comerciale, economice și geopolitice. Compania rămâne pe deplin angajată în implementarea Strategiei 2030, menită să valorifice avantajele modelului său integrat de afaceri în industriile ciclice: chimicale, carburanți și energie. Protejarea afacerii noastre pentru viitor și consolidarea competitivității sunt esențiale pentru a continua să deservim fără întreruperi toți clienții și partenerii. Într-un mediu de piață dificil și geopolitic volatil, ne pregătim pentru reziliență pe termen lung și pentru o implementare de succes a strategiei noastre”, a declarat Alfred Stern, președintele Consiliului Executiv și director general.

Planul de eficientizare al grupului include mai multe direcții strategice:

orientarea investițiilor către activități generatoare de valoare;

simplificarea proceselor pentru creșterea agilitații și flexibilității organizației;

standardizarea operațiunilor și extinderea utilizării tehnologiilor

digitale, inclusiv AI și automatizare.

OMV subliniază că obiectivul final al acestor măsuri este îmbunătățirea experienței clienților și creșterea performanței financiare, contribuind la atingerea unui cashflow operațional suplimentar de peste 500 de milioane de euro.

Reprezentanții companiei anunță că detalii suplimentare privind impactul asupra angajaților vor fi comunicate în timp util, odată cu finalizarea discuțiilor cu sindicatele.