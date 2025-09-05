Grupul austriac OMV, unul dintre cei mai mari jucători din Europa în domeniul petrolului, gazelor și produselor chimice, intenţionează să reducă aproximativ 2.000 de locuri de muncă din totalul de 23.000 pe care le are la nivel global, scrie publicația Kurier. Potrivit sursei, filiala românească Petrom va fi printre cele mai afectate de valul de restructurări, informație confirmată și de reprezentanții sindicatelor.

Concedierile sunt planificate în special la Petrom, unde compania austriacă deține pachetul majoritar, dar și la rafinăria din Burghausen, sudul Germaniei, și la sediul regional din Bratislava. În Austria, circa 400 de posturi din cele 5.400 urmează să fie desfiinţate. Kurier notează că vizat este în principal departamentul administrativ și financiar al grupului, care a crescut considerabil în ultimul deceniu, depășind 1.000 de angajați.

În perioada mandatului fostului CEO Rainer Seele, peste 200 de specialiști din România au fost transferați la Viena cu contracte locale, pentru întărirea centrului financiar al OMV. O parte dintre aceștia ar putea fi afectați de actualele tăieri.

Conform informațiilor apărute în presa austriacă, OMV urmărește un program amplu de economisire și creștere a eficienței, ce ar trebui implementat până în 2027. Măsurile includ nu doar reducerea personalului, ci și reorganizarea unor activități și orientarea mai accentuată către clienți. Compania susține că disponibilizările vor fi realizate „cât mai social responsabil posibil”.

Pe de altă parte, există critici interne: în timp ce se anunță tăieri de personal, se discută extinderea consiliului de administrație de la patru la cinci membri. Noul post ar urma să gestioneze în mod special divizia de produse chimice Borouge Group International (BGI).

Restructurarea vine într-un moment în care OMV a raportat în 2024 al patrulea cel mai bun rezultat financiar din istoria sa. Totuși, în prima jumătate a acestui an profitul a scăzut cu 55%, până la 384 de milioane de euro, în condițiile unui declin al prețului internațional al petrolului.

Reducerea de costuri și concedierile nu sunt o excepție pentru OMV. Întreaga industrie petrolieră trece prin măsuri similare. Gigantul britanic Shell plănuiește să elimine 6.500 de locuri de muncă, Chevron anunță 1.500 de concedieri, iar compania americană ConocoPhillips vizează reducerea cu un sfert a forței de muncă.

OMV, cea mai mare companie industrială din Austria și acționar majoritar la Petrom, intră astfel într-o etapă de reorganizare dureroasă, care afectează direct mii de familii din România, Austria și Germania. În același timp, restructurarea reflectă presiunile globale cu care se confruntă sectorul energetic, aflat între volatilitatea prețului petrolului, cerințele de eficiență și tranziția către energie curată.