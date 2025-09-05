În comentariile sale, analistul economic Adrian Negrescu a menționat că o alternativă la majorarea TVA ar fi fost o reducere semnificativă a cheltuielilor publice.
Adrian Negrescu critică lipsa de claritate a lui Nicușor Dan în privința măsurilor fiscale
El a explicat că alegerea creșterii TVA poate fi înțeleasă din punct de vedere economic, dar nu este clară pentru poziția președintelui, care pare să adopte tot mai mult o linie de opinie independentă sau suveranistă.
„Declaratia presedintelui Dan cum ca am fi putut evita cresterea TVA are nevoie de precizari, de explicatii. Pare ca seful statului ar fi avut alte solutii si cred ca este de datoria sa sa le explice public”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.
Discuția privind soluțiile economice pentru România trebuie aprofundată
Analistul a subliniat că observațiile sale reprezintă doar o opinie și că discuția privind soluțiile economice pentru România trebuie aprofundată, pentru a clarifica opțiunile existente în gestionarea finanțelor publice.
„Am comentat astazi la Euronews aceasta declaratie insistand si pe alternativa la cresterea TVA – o taiere drastica a cheltuielilor publice. De ce s-a ales varianta cresterii TVA e lesne de inteles, mai putin pentru presedintele tarii care pare sa se inscrie tot mai mult intr-un curent de opinie ,,independent” ca sa nu zic suveranist. E doar o opinie”, a conchis analistul economic.
Nicușor Dan spunea că au fost câteva săptămâni de discuții și calcule la Cotroceni
Vorbind despre TVA, Nicușor Dan a spus anterior că au fost câteva săptămâni de discuții și calcule la Cotroceni și că el crede că majorarea ar fi putut fi evitată. Totuși, Guvernul a luat o altă decizie. Pentru anul viitor, Nicușor Dan și-a exprimat dorința ca bugetul să fie stabilit din timp și să fie puse limite mai stricte pentru investițiile instituțiilor, pentru a avea o stabilitate mai mare și a evita cheltuielile inutile.
„Au fost 4-5 săptămâni în care toţi am făcut calcule. Au fost inclusiv aici la Cotroceni grupuri de lucru. Eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, a decis altfel… aşa a rămas. (…) Nimeni nu a vorbit despre asta (n.red. o nouă creștere a TVA). Să spunem foarte clar. Este o diferenţă între anul 2025 şi anul 2026. Una din sursele de reducere a cheltuielilor statului este să te uiţi la investiţii. Toate sunt necesare, dar unele sunt vitale, iar altele mai bine nu te împrumuţi ca să le faci. În momentul în care noi discutam la jumătatea lui 2025, din păcate multe din ministere, unele chiar în timp ce discutam, au început să arunce cu bani, să contracteze banii din buget, astfel încât pe partea de investiţii să îi aibă deja cheltuiţi când Guvernul vine şi le cere să mai reducă”, a spus Nicușor Dan la Observator News.