În comentariile sale, analistul economic Adrian Negrescu a menționat că o alternativă la majorarea TVA ar fi fost o reducere semnificativă a cheltuielilor publice.

El a explicat că alegerea creșterii TVA poate fi înțeleasă din punct de vedere economic, dar nu este clară pentru poziția președintelui, care pare să adopte tot mai mult o linie de opinie independentă sau suveranistă.

„Declaratia presedintelui Dan cum ca am fi putut evita cresterea TVA are nevoie de precizari, de explicatii. Pare ca seful statului ar fi avut alte solutii si cred ca este de datoria sa sa le explice public”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Analistul a subliniat că observațiile sale reprezintă doar o opinie și că discuția privind soluțiile economice pentru România trebuie aprofundată, pentru a clarifica opțiunile existente în gestionarea finanțelor publice.

„Am comentat astazi la Euronews aceasta declaratie insistand si pe alternativa la cresterea TVA – o taiere drastica a cheltuielilor publice. De ce s-a ales varianta cresterii TVA e lesne de inteles, mai putin pentru presedintele tarii care pare sa se inscrie tot mai mult intr-un curent de opinie ,,independent” ca sa nu zic suveranist. E doar o opinie”, a conchis analistul economic.

Vorbind despre TVA, Nicușor Dan a spus anterior că au fost câteva săptămâni de discuții și calcule la Cotroceni și că el crede că majorarea ar fi putut fi evitată. Totuși, Guvernul a luat o altă decizie. Pentru anul viitor, Nicușor Dan și-a exprimat dorința ca bugetul să fie stabilit din timp și să fie puse limite mai stricte pentru investițiile instituțiilor, pentru a avea o stabilitate mai mare și a evita cheltuielile inutile.