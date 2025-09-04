La 100 de zile de la preluarea mandatului prezidențial, Nicușor Dan le-a explicat românilor, în cadrul unei ediții speciale la Observator, cum vede viitorul țării și ce concluzii a tras după primele 100 de zile. A răspuns la întrebări importante despre austeritate, viitorul coaliției de guvernare, relația cu premierul, războiul hibrid al Rusiei și rolul serviciilor secrete.

Despre TVA, Nicușor Dan a spus că au fost câteva săptămâni de discuții și calcule la Cotroceni și că el crede că majorarea ar fi putut fi evitată. Guvernul a luat însă o altă decizie și aceasta a rămas.

Întrebat dacă mai e posibilă o nouă creștere a TVA, el a răspuns clar că nu. A explicat că pentru reducerea cheltuielilor statului trebuie analizate investițiile: unele sunt vitale, altele mai puțin necesare și nu merită să ne împrumutăm pentru ele. A menționat că la jumătatea anului 2025 multe ministere au început să cheltuiască bani din buget fără să mai țină cont de reducerile necesare.

Pentru 2026, Nicușor Dan și-a exprimat dorința ca bugetul să fie stabilit din timp și să fie puse limite mai stricte pentru investițiile instituțiilor, pentru a avea o stabilitate mai mare și a evita cheltuielile inutile.