Nicușor Dan dă asigurări că nu va crește TVA
La 100 de zile de la preluarea mandatului prezidențial, Nicușor Dan le-a explicat românilor, în cadrul unei ediții speciale la Observator, cum vede viitorul țării și ce concluzii a tras după primele 100 de zile. A răspuns la întrebări importante despre austeritate, viitorul coaliției de guvernare, relația cu premierul, războiul hibrid al Rusiei și rolul serviciilor secrete.
Despre TVA, Nicușor Dan a spus că au fost câteva săptămâni de discuții și calcule la Cotroceni și că el crede că majorarea ar fi putut fi evitată. Guvernul a luat însă o altă decizie și aceasta a rămas.
Întrebat dacă mai e posibilă o nouă creștere a TVA, el a răspuns clar că nu. A explicat că pentru reducerea cheltuielilor statului trebuie analizate investițiile: unele sunt vitale, altele mai puțin necesare și nu merită să ne împrumutăm pentru ele. A menționat că la jumătatea anului 2025 multe ministere au început să cheltuiască bani din buget fără să mai țină cont de reducerile necesare.
Pentru 2026, Nicușor Dan și-a exprimat dorința ca bugetul să fie stabilit din timp și să fie puse limite mai stricte pentru investițiile instituțiilor, pentru a avea o stabilitate mai mare și a evita cheltuielile inutile.
Președintele a calculat diferit față de Guvern: „Eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule”
Reporter Observator.ro: – TVA. La un moment dat, îmi aduc aminte în conferinţele de presă când se năştea coaliţia, când aţi spus că sunt 3 cuvinte care ne fac să nu mergem mai departe, mulţi au crezut că sunt PSD. Ele erau de fapt TVA. Nu aţi fost de acord cu creşterea, aţi şi promis în campanie.
Nicuşor Dan: – Au fost 4-5 săptămâni în care toţi am făcut calcule. Au fost inclusiv aici la Cotroceni grupuri de lucru. Eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, a decis altfel… aşa a rămas.
Reporter Observator.ro: – Mai este posibilă o nouă creştere de TVA? Mulţi analişti avansează asta.
Nicușor Dan: – Nu. Nimeni nu a vorbit despre asta. Să spunem foarte clar. Este o diferenţă între anul 2025 şi anul 2026. Una din sursele de reducere a cheltuielilor statului este să te uiţi la investiţii. Toate sunt necesare, dar unele sunt vitale, iar altele mai bine nu te împrumuţi ca să le faci. În momentul în care noi discutam la jumătatea lui 2025, din păcate multe din ministere, unele chiar în timp ce discutam, au început să arunce cu bani, să contracteze banii din buget, astfel încât pe partea de investiţii să îi aibă deja cheltuiţi când Guvernul vine şi le cere să mai reducă.
În 2026, putem să plecăm, şi eu îmi doresc foarte tare să ajungem pe momentul bugetului pe 2026, astfel încât să punem de la început limita mult mai mici pe investiţiile pe care le fac instituţiile, să avem o stabilitate mult mai mare.