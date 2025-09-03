Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că în cadrul Coaliției de guvernare nu există nicio discuție referitoare la o eventuală majorare a TVA-ului la 23 sau 24%. El a admis totuși că există o discuție legată de sectorul HoReCa, dar aceasta ar viza o eventuală modificare începând cu 1 ianuarie.

„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a afirmat președintele.

În același context, președintele a comentat și vizita delegației Fondului Monetar Internațional, explicând că aceasta este o misiune periodică, desfășurată în toate statele membre, și că nu aduce nimic neașteptat.

El a adăugat că și agenția de rating Moody’s se află în România în aceste zile și că urmează să publice un raport de evaluare în termen de aproximativ 10 zile.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că nu s-a discutat și nici nu se are în vedere o nouă creștere a TVA-ului. Acesta a explicat că autoritățile au adoptat deja măsuri fiscale majore, inclusiv creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, care a intrat în vigoare la 1 august.

El a mai precizat că aceste măsuri sunt estimate să aducă venituri suplimentare de aproximativ 11 miliarde de lei în 2025 și peste 30 de miliarde în 2026, fiind suficiente pentru a reveni la ținta de deficit bugetar.

„Trebuie să evităm cumva o creștere, de exemplu a TVA-ului, a impozitării pe muncă. Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Aceste măsuri ne ajută să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA-ului”, a spus ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-o apariție publică, că în prezent nu există niciun scenariu privind o majorare suplimentară a TVA-ului. Întrebat dacă ar fi dispus să ofere o garanție scrisă că această taxă nu va mai fi majorată, Bolojan a subliniat că preferă să fie realist și responsabil în declarații, evitând promisiuni populiste.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat că nu a participat la nicio discuție în care să se analizeze o creștere a TVA-ului la 23% și a susținut că astfel de afirmații sunt doar speculații lansate pentru a crea confuzie în spațiul public.

El a menționat că singura discuție reală din coaliție vizează sectorul HoReCa, unde se ia în calcul o posibilă uniformizare a cotei de TVA la 21%, în cazul în care datele de colectare nu vor arăta o îmbunătățire.

Grindeanu a precizat că dorește să vadă rapoarte clare din partea ANAF, mai ales că luna august s-a încheiat și urmează raportarea oficială privind încasările. În opinia sa, dacă țintele de colectare au fost atinse, nu ar exista motive pentru o ajustare a cotei.