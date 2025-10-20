Senatorul AUR Petrișor Peiu a anunţat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, că formaţiunea depune o iniţiativă legislativă prin care solicită amânarea termenelor de închidere a grupurilor energetice pe cărbune şi extinderea calendarului de finalizare a centralelor termice pe gaz de la Işalniţa şi Turceni.

Demersul vine în contextul în care, potrivit legislaţiei actuale adoptate în urma unui acord cu Comisia Europeană, România trebuie să renunţe complet la producţia de energie pe bază de cărbune până la data de 1 ianuarie 2026.

„În România este în vigoare o lege, făcută în urma unei negocieri cu Comisie Europeană, care impune, la data de 1 ianuarie 2026, închiderea tuturor carierelor de lignit şi închiderea capacităţilor de producţie a energiei electrice pe bază de cărbune. Acest lucru va crea un deficit în sistemul nostru energetic, care nu va fi umplut de nimic. Mai sunt doar două luni până la acel termen şi nu s-a făcut de către guvern, de către coaliţia aflată la putere, de cinci ani, niciun fel de demers instituţional pentru a ne salva din această situaţie”, a declarat senatorul Peiu.

Parlamentarul AUR a atras atenţia că aplicarea actualei legi, fără nicio modificare, ar însemna o reducere drastică a capacităţii de producţie a României.

„În cazul în care această lege va fi pusă în aplicare aşa cum este, vom pierde aproape o mie de megawaţi putere netă din sistemul energetic naţional la 1 ianuarie, astfel că vom avea o creştere de preţ la energie între 50 şi 100%”, a explicat Petrișor Peiu.

Acesta a precizat că România nu este pregătită să înlocuiască producţia pe bază de cărbune cu alte surse stabile de energie, întrucât proiectele pe gaz din Oltenia nu au fost finalizate, iar investiţiile în capacităţi noi de producţie sunt întârziate.

Peiu a afirmat că soluţia propusă de AUR constă în prelungirea termenelor de funcţionare a grupurilor energetice pe cărbune, în paralel cu accelerarea construcţiei centralelor termice pe gaz de la Işalniţa şi Turceni.

„Singura soluţie pentru care noi milităm şi în sensul căreia depunem astăzi o iniţiativă legislativă este prelungirea termenelor până la care pot să funcţioneze grupurile energetice pe cărbune şi, în paralel, a termenelor în care trebuie să realizăm centralele termice pe gaz de la Işalniţa şi Turceni, pentru a putea lăsa România să respire. Altminteri, vom avea o foarte mare problemă legată de preţul la energie electrică şi, în luna februarie, când se atinge maximul de consum, este posibil ca Dispecerul Energetic Naţional să fie obligat să oprească furnizarea de electricitate către anumiţi consumatori”, a avertizat senatorul AUR.

În cadrul aceleiaşi conferinţe, Petrișor Peiu a făcut referire şi la situaţia exploatărilor de gaze naturale din Marea Neagră, susţinând că România nu valorifică pe plan intern resursele disponibile.

„Avem astăzi o exploatare de gaz care deja funcţionează şi pompează un miliard de metri cub de gaz anual, şi tot acest gaz este exportat pentru că România nu are capacităţi petrochimice şi energetice unde să prelucreze acest gaz”, a explicat senatorul.

El a adăugat că, odată cu demararea exploatării zăcământului Neptun Deep, estimată pentru următorii doi ani, în sistemul de transport vor intra anual cel puţin patru miliarde de metri cubi de gaz, însă fără noi investiţii în industria petrochimică şi energetică, aceste resurse nu vor putea fi folosite intern.