Din cuprinsul articolului Probleme la rețeaua de termoficare: Termoenergetica intervine în mai multe zone din București

Potrivit Termoenergetica, durata intervențiilor va varia în funcție de complexitatea fiecărei lucrări și de tipul avariei. Aproximativ 250 de blocuri vor fi afectate temporar de aceste lucrări, urmând să fie întreruptă furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură în anumite intervale.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat programul lucrărilor de reparații și remediere a avariilor apărute pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, și vor necesita întreruperi temporare ale furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură.

Zonele și perioadele de intervenție anunțate de Termoenergetica:

Sectorul 1 – Strada Smaranda Brăescu (racord PT „6 Aviației”)

Lucrările vor avea loc între 20 octombrie 2025, ora 08:00, și 21 octombrie 2025, ora 23:00. Sunt afectate 20 de blocuri și imobile. Conducta datează din 1987 și are o vechime de 38 de ani. Sectorul 1 – Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu (racord PT „Nicolae Racotă”)

Intervențiile vor fi efectuate între 22 și 23 octombrie 2025, perioadă în care 23 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1976 și are o vechime de 49 de ani. Sectorul 1 – Șoseaua Nicolae Titulescu (racord PT „2 Victoriei”)

Lucrările vor fi realizate între 22 și 23 octombrie 2025, afectând 4 blocuri. Conducta a fost instalată în 1980 și are o vechime de 45 de ani. Sectorul 2 – Strada Radovanu (racord PT „3 Fundeni”)

Intervenția se va desfășura între 20 octombrie, ora 09:00, și 24 octombrie 2025, ora 23:00. Sunt afectate 18 blocuri. Conducta datează din 1979, având peste 45 de ani de funcționare. Sectorul 2 – Aleea Hobița (racord PT „17 + 4 Pantelimon”)

Lucrările sunt programate între 20 și 22 octombrie 2025, afectând 8 blocuri. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1978. Sectorul 2 – Strada Slt. Cristescu Dima (racord PT „19 Pantelimon”)

Intervențiile vor avea loc între 22 și 24 octombrie 2025, afectând 18 blocuri. Conducta, instalată în 1978, are o vechime de peste 45 de ani. Sectorul 4 – zona V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești

Se vor efectua lucrări între 20 și 23 octombrie 2025, ora 23:00. Vor fi afectați locuitorii din 129 de blocuri și 2 agenți economici. Conducta, instalată în 1992, are 33 de ani de funcționare. Sectorul 5 – Șoseaua Alexandriei (racord PT „8 Alexandria”)

Lucrările sunt programate între 20 și 22 octombrie 2025, afectând 10 blocuri. Conducta datează din 1979 și are aproape 46 de ani de funcționare. Sectorul 6 – intersecția Bulevardului 1 Mai cu Strada Brașov

Intervenția va avea loc între 21 și 23 octombrie 2025, fără a afecta consumatori. Conducta a fost instalată în 1970, având aproape 55 de ani. Sectorul 6 – intersecția străzilor Valea lui Mihai și Valea Călugărească (racord PT „3/7”)

Lucrările vor fi efectuate pe 23 octombrie 2025, între orele 09:00 și 22:00, afectând 20 de blocuri. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1998 și are o vechime de 27 de ani.

CMTEB precizează că echipele de intervenție se află în teren și vor lucra continuu pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

Compania subliniază că termenele anunțate sunt estimative, fiind stabilite înainte de deschiderea efectivă a șantierelor, iar durata intervențiilor poate varia în funcție de gradul de degradare al conductelor descoperite în teren.