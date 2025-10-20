Uniunea Europeană a decis ca, până la sfârșitul anului 2027, să nu mai importe gaze naturale din Rusia. Decizia a fost luată de majoritatea țărilor membre, într-o întâlnire a miniștrilor europeni ai energiei de la Luxemburg.

Măsura, propusă primăvara aceasta de Comisia Europeană, trebuie acum discutată și cu Parlamentul European. Scopul este să se taie o sursă importantă de bani pentru războiul pe care Rusia îl duce în Ucraina.

Slovacia și Ungaria, care depind mult de gazele rusești și nu au ieșire la mare, s-au opus, dar au fost în minoritate.

Virgil Popescu, fost ministru al Energiei din partea PNL, la Strasbourg, alături de colegii din PPE, a susținut noile reguli care închid lacunele ce permit importurile indirecte și care consolidează monitorizarea și trasabilitatea surselor de energie.

Popescu a menționat că dezbaterea privind încetarea completă a importurilor de energie din Rusia urma să aibă loc miercuri după-amiază, în timp ce miniștrii energiei din statele membre lucrau pentru a adopta o abordare comună privind eliminarea treptată a dependenței de resursele rusești. El a explicat că regulamentul se va aplica atât gazului prin conducte, cât și gazului natural lichefiat (GNL), oferind sprijin statelor membre în gestionarea tranziției și garantând securitatea energetică a Uniunii Europene.

Totodată, Popescu a spus că, în calitate de fost ministru al Energiei, a susținut măsurile de reducere a dependenței de gazul rusesc, inclusiv prin demararea extracției gazelor din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, considerând acest lucru un pas important pentru creșterea producției interne.

În prezent, ca europarlamentar, el continuă să susțină cele mai bune soluții pentru dezvoltarea sistemului energetic din România și Uniunea Europeană.