Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu afirmă că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră se dovedește un succes, odată cu finalizarea unei noi etape esențiale din perimetrul Neptun Deep. El a transmis că Transgaz a pus în exploatare conducta care va prelua gazele extrase din zona offshore, pas decisiv pentru începerea producției.

Popescu a amintit că strategia elaborată în perioada mandatului său, împreună cu directorul Transgaz, Ion Sterian, privind extinderea rețelei de transport, s-a dovedit corectă și va aduce beneficii atât României, cât și Uniunii Europene.

Fostul ministru liberal a subliniat că semnarea contractului de transport al gazelor în martie 2023 și respectarea termenelor demonstrează eficiența conducerii Transgaz, care ar trebui, în opinia sa, să fie un exemplu pentru alte companii de stat.

În contextul votului din Comisia ITRE a Parlamentului European privind eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia, Popescu a afirmat că România va deveni un garant al securității energetice europene, capabilă să-și asigure consumul intern și să exporte surplusul.

El a amintit și faptul că legea offshore adoptată în 2022 oferă statului român drept de preempțiune asupra gazelor extrase, criticându-i pe cei care nu au susținut actul normativ, dar folosesc discursuri suveraniste.

Virgil Popescu a mai precizat că un alt proiect strategic, conducta Jupa–Prunișor, va fi finalizat în curând.

„"Pariul" pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată: Transgaz anunță punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep. Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene. În luna martie 2023 se semna contractul de transport al gazelor naturale, iar astăzi acesta a fost onorat. Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export. Mai mult chiar, prin legea offshore, pe care am inițiat-o în 2022, statul român are drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră. Așa că am un sfat pentru "băieții" suveraniști: DACĂ NU AȚI votat legea, mai ușor cu sloganul "NU ne vindem țara". Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. P.S. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând.", a scris Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit OMV Petrom, Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care creează oportunități puternice de dezvoltare pentru țară.

După finalizarea dezvoltării proiectului, Neptun Deep va contribui la securitatea și independența energetică a României, va sprijini tranziția energetică a țării și va susține dezvoltarea economică.

Cu un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, Neptun Deep va poziționa România drept cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Pentru a ilustra dimensiunea proiectului: producția estimată de gaze naturale este echivalentă cu aproximativ de 30 de ori cererea anuală actuală a circa 4,3 milioane de gospodării.

Dezvoltarea proiectului Neptun Deep va include 10 sonde pe zăcămintele Pelican South și Domino, 3 sisteme de producție submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Platforma din apele de mică adâncime este complet automatizată și respectă cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului. Operațiunile vor fi gestionate de la distanță, prin intermediul unei replici digitale (digital twin), ducând la optimizarea proceselor, reducerea emisiilor și eficientizarea consumului energetic pentru o performanță de mediu îmbunătățită.

Neptun Deep se numără printre primele proiecte din industrie care utilizează conducte de transport încălzite electric în mod continuu, asigurând un flux fiabil al gazelor și reducând costurile operaționale printr-un sistem avansat de control termic.

Designul inovator și procesele tehnologice permit livrarea gazelor cu emisii directe de carbon semnificativ mai reduse decât media industriei. La nivelul producției de platou, amprenta de carbon a operațiunilor Neptun Deep este estimată la aproximativ 2,2 kilograme de CO₂ per baril echivalent petrol – de aproape 8 ori mai mică decât media industriei.