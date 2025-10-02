Criza energetică și creșterea facturilor la electricitate îi afectează pe toți românii, dar mai vin și vești bune din domeniu. Reprezentanții sectorului gazelor naturale transmit un mesaj de calm pentru populație și industrie, în prag de iarnă. Ion Sterian, directorul Transgaz, a declarat la Antena 3 că România este pregătită pentru iarna care urmează.

Nu există motive de îngrijorare în privința alimentării cu gaze, indiferent de condițiile meteorologice. Ion Sterian a subliniat că, în cel mai pesimist scenariu, ar putea fi necesare importuri limitate doar pentru câteva zile, în cazul în care temperaturile ar atinge minime istorice.

Sterian a arătat că depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de peste 94%, iar până la sfârșitul lunii octombrie vor atinge aproape capacitatea maximă, estimată la 100%. Directorul Transgaz a menționat că nivelul de stocare depășește 97–98 de milioane de metri cubi, ceea ce oferă siguranță pentru perioada de iarnă.

Ion Sterian a explicat că, în contextul temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele săptămâni, consumul a crescut brusc la 23 de milioane de metri cubi pe zi, nivel aproape egal cu producția internă a României.

„Deci, fiind astăzi la 94,7%, undeva la sfârșitul lunii octombrie, când se termină ciclul de înmagazinare de gaze, vom ajunge la peste 97-98 de milioane de metri cubi. Trebuie să ținem cont că temperaturile sunt acum afară n-au mai fost de foarte mulți ani în România și consumul a crescut brusc, ajungând la 23 de milioane de metri cubi de gaze, aproape cât producția internă a României”, a transmis directorul Transgaz.

Ion Sterian a precizat că importurile vor fi necesare doar dacă temperaturile ar scădea la valori similare cu cele înregistrate în februarie, când s-au consemnat minime istorice.

În astfel de situații, ar fi nevoie de câteva milioane de metri cubi suplimentari pentru a acoperi deficitul temporar, nu pentru că România nu ar avea gaze înmagazinate, ci pentru că infrastructura de extracție și livrare din depozite nu poate susține un consum extrem de ridicat pe termen scurt.

Cu toate acestea, Sterian a dat asigurări că atât consumatorii casnici, cât și cei industriali nu vor fi afectați.

„Deci, dacă se mai înmagazinează, cu siguranță, în funcție de temperatura de afară, circa 100–150 de milioane de metri cubi de gaze, la o iarnă normală nu ar trebui să importăm niciun metru cub de gaz. Dar, dacă temperaturile vor fi ca în luna februarie, cu cele mai scăzute valori din istoria măsurătorilor meteorologice, e posibil ca, pentru câteva zile, să fie nevoie să importăm câteva milioane de metri cubi de gaze pentru a acoperi deficitul. Nu pentru că nu există gaze, ele sunt înmagazinate, ci pentru că capacitatea de extracție și de livrare din depozite nu poate să asigure consumul total de gaz. Dar, una peste alta, la iarnă nu vor fi probleme cu gaze la consumatorul casnic și non-casnic”, a explicat Sterian pentru postul tv.

Oficialul Transgaz a respins și scenariul unor creșteri de facturi similare celor din zona energiei electrice.

El a explicat că furnizorii și traderii de gaze au învățat din experiența iernii trecute și au contractat deja volume suficiente pentru a acoperi cererea la vârf. Prin urmare, populația nu ar trebui să se teamă de majorări bruște ale costurilor.