Directorul general Alfred Stern a declarat la Viena că gazul natural va continua să joace un rol central în producerea de energie și încălzirea industrială cel puțin până în 2050. El a precizat că, pentru a rămâne competitivă, Uniunea Europeană trebuie să echilibreze investițiile în energie curată cu fonduri pentru exploatarea noilor resurse de hidrocarburi.

„Vom avea nevoie de gaze mai mult timp decât credeau mulți în urmă cu doar trei sau patru ani. Singura modalitate de a scădea prețurile va fi creșterea ofertei. Avem nevoie de mai multă producție”, a declarat Stern, potrivit Bloomberg.

Stern a subliniat că perioada necesară tranziției către surse regenerabile a fost subestimată și a adăugat că singura modalitate de reducere a prețurilor la gaz este creșterea producției.

OMV dezvoltă în prezent proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, cel mai mare zăcământ de gaz din UE. Câmpul ar urma să fie operațional în 2027, cu rezerve estimate la 100 de miliarde de metri cubi, echivalentul a circa patru luni de consum la nivelul blocului comunitar.

Potrivit conducerii OMV Petrom, proiectul va contribui nu doar la securitatea energetică a României, ci și a altor state europene, într-un moment în care importurile de energie din Rusia sunt eliminate treptat. Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, a declarat că au fost deja semnate mai multe contracte, inclusiv cu compania germană Uniper SE.

Deși Uniunea Europeană a decis să majoreze importurile de gaz natural lichefiat din SUA, proiectul Neptun Deep oferă o sursă de aprovizionare competitivă. În timp ce producția internă din câmpurile existente scade rapid, cererea de gaz rămâne stabilă, în ciuda extinderii energiei regenerabile.

OMV estimează că rezervele de la Neptun Deep vor aduce un avantaj strategic Uniunii Europene, reducând dependența de sursele externe și oferind un sprijin important în perioada de tranziție energetică.

La începutul lunii, compania a lansat un program de reducere a costurilor în valoare de 400 milioane de euro, cu termen de finalizare în 2027. Acesta ar putea afecta circa 2.000 de angajați la nivel global.

Alfred Stern a anunțat că va părăsi conducerea companiei în august 2026, după finalizarea fuziunii dintre Borealis (divizia OMV) și Borouge, companie deținută de Abu Dhabi National Oil Co. El a explicat că își dorește să plece după încheierea acestui proces important.