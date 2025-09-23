Yvo Volman, director pentru date în cadrul Comisiei Europene, a precizat luni, în timpul audierii Comisiei LIBE a Parlamentului European, că nu se va institui un moratoriu general asupra Legii privind inteligența artificială și că această opțiune nu este luată în considerare, subliniind că atenția se concentrează pe modul în care normele funcționează efectiv în practică.

„Nu va exista un moratoriu general asupra Legii AI. Acest lucru nu este în discuție. Ne concentrăm asupra modului în care normele funcționează în practică”, a declarat Yvo Volman, director pentru date în cadrul Comisiei, în timpul unei audieri de luni a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European.

Săptămâna trecută, fostul premier italian Mario Draghi a sugerat că Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare o suspendare temporară a Legii privind inteligența artificială, invocând riscurile încă neclare ale acesteia.

Declarațiile sale se adaugă presiunilor constante venite din partea companiilor, care cer o „pauză de doi ani” a aplicării normelor, pentru a facilita atât implementarea lor eficientă de către firme, cât și simplificarea suplimentară a noilor reglementări.

Legea privind inteligența artificială, care stabilește reguli pentru instrumentele de AI în funcție de nivelul de risc pe care îl reprezintă pentru societate, a intrat în vigoare în 2024 și va fi aplicată gradual.

Potrivit lui Volman, pachetul de simplificare digitală al Comisiei, ce urmează să fie prezentat în decembrie, nu va include o revizuire completă a Legii AI.

Comisia Europeană a anunțat anterior că va realiza o evaluare a competențelor digitale, rezultatul fiind un pachet „omnibus” de simplificare, menit să reducă birocrația și să elimine anumite cerințe de transparență, de exemplu. Unele voci s-au temut că Executivul UE ar putea ceda presiunilor venite din partea Statelor Unite.

De când administrația condusă de președintele american Donald Trump a preluat mandatul în ianuarie, Uniunea Europeană s-a confruntat cu presiuni constante pentru a adopta o abordare mai blândă față de marile companii tehnologice. În august, Trump a amenințat că va impune taxe vamale țărilor ale căror reglementări în domeniul tehnologiei afectează companiile americane.

Volman a afirmat că pachetul „omnibus” are scopul de a sprijini companiile din UE, subliniind că intenția este ca acestea să prospere la nivel global.

„Prioritatea principală este să asigurăm o implementare eficientă a normelor și să ajutăm industria să le înțeleagă corect”, a adăugat el, potrivit Euronews.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind pachetul de simplificare, perioada pentru feedback urmând să se încheie la mijlocul lunii octombrie.

Întrebat despre interacțiunea dintre Legea privind inteligența artificială și alte reglementări digitale, Volman a precizat că Comisia va publica în decembrie un raport referitor la Legea privind serviciile digitale (DSA) și la modul în care aceasta se leagă de alte norme din domeniul digital.