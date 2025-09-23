Inițiativa PSD privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost lansată fără acordul premierului Ilie Bolojan. Prin depunerea directă în Parlament, social-democrații au forțat o dezbatere care slăbește autoritatea șefului Executivului.

Dacă proiectul va fi adoptat, premierul ar fi în situația de a se fi opus unei măsuri pe care Parlamentul o susține, fapt ce ridică semne de întrebare privind sprijinul politic de care se bucură.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, luni, că amendamentul depus nu are implicații bugetare și că decizia poate fi retrasă dacă premierul renunță la opoziția față de prelungirea plafonării.

„Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară, iar dacă premierul renunţă la decizia de a nu prelungi măsura, atunci putem retrage amendamentul”, a spus Zamfir.

Ziua de miercuri este considerată una esențială pentru stabilitatea coaliției. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților, parte a celui de-al doilea pachet de reforme.

O decizie de respingere ar putea afecta grav legitimitatea Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a avertizat că Executivul nu își poate continua activitatea în lipsa validării acestui pachet de către Curte.

În paralel, Camera Deputaților va dezbate moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Deși șansele de adoptare par reduse, relațiile tensionate dintre PSD și actualul ministru lasă loc unor posibile voturi surpriză din partea social-democraților. Situația ar putea genera dificultăți suplimentare pentru un Guvern deja sub presiune.

În privința plafonării adaosului comercial, premierul a anunțat că va veni cu o analiză proprie, realizată pe baza unor date actualizate. Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a subliniat că decizia în coaliție va fi luată după această prezentare.

„O să analizăm la momentul respectiv. Aşa cum a fost iniţiată, aşa a şi fost gândită ca fiind pe o anumită perioadă de timp, în aşa fel încât lucrurile să se stabilizeze”, a afirmat Pălărie.

El a atras atenția asupra efectelor pe termen lung asupra producătorilor și procesatorilor, subliniind că aceștia ar putea fi cei mai afectați de continuarea plafonării. În timp ce comercianții își pot redistribui marjele pe alte produse, producătorii nu dispun de aceeași flexibilitate.

Sectorul laptelui, al cărnii sau al ouălor riscă să intre într-o zonă vulnerabilă, pentru că adaosurile limitate reduc resursele necesare pentru investiții și dezvoltare. În lipsa unor investiții constante, capacitatea de producție s-ar putea diminua, iar anumite produse ar putea chiar dispărea de pe rafturi, după modelul unor situații similare din alte state europene.

„Pe termen mediu şi lung, dacă aţi citit textul ordonanţei, văzând care sunt plafonările, limitele dure puse atât pe producător şi pe procesator, cât şi pe comercianţi, o să vedeţi că pentru comercianţi e foarte simplu – îşi pot muta cu uşurinţă marja sau adaosul comercial pe alte produse, ei nu sunt afectaţi, dar, în privinţa producătorilor care, fie la lapte, fie la carne, fie la ouă, exact pe produsele respective nu au alte variante de produse, ei o să fie într-o situaţie în care pe termen lung nu-şi vor mai putea permite investiţii în capacitate de producţie şi, atunci, produsele respective probabil că o să ajungă să dispară de pe raft pe modelul Ungariei şi nu cred că ne dorim acest lucru”, a explicat Pălărie.

USR nu ia în calcul, pentru moment, varianta unei guvernări minoritare conduse de Ilie Bolojan, cu PSD trecut în opoziție. Reprezentanții formațiunii transmit că actuala coaliție trebuie să rămână punctul de sprijin al Executivului, chiar dacă există diferențe de viziune între partide.

Potrivit senatorilor USR, stabilitatea guvernării este prioritară, iar scenariile alternative nu fac parte din discuțiile curente. Aceștia consideră că soluțiile la criza privind plafonarea prețurilor trebuie găsite prin dialog și prin implicarea directă a președintelui Nicușor Dan.

„Nu cred în scenariul guvernării fără Guvern, sub nicio formă nu iau în considerare un astfel de scenariu. Eu cred că, la momentul respectiv, se va discuta în coaliţia de guvernare pe marginea continuării sau nu. Domnul premier Ilie Bolojan a spus că va veni cu o analiză proprie, refăcută în care se ia în considerare şi aspectul social, într-adevăr, şi aspectul economic şi, în baza ei, se va decide o posibilă, să-i spunem ultimă, aş vedea eu, prelungire sau o încetare a prelungirii plafonării preţurilor de bază”, a spus Ștefan Pălărie.

El a adăugat că deciziile finale vor depinde de colaborarea între partidele din coaliție, dar și de implicarea președintelui.