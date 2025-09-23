Industria de apărare din România traversează o perioadă esențială de reconstrucție, beneficiind de fonduri substanțiale prin instrumentul SAFE. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a discutat provocările și oportunitățile acestui proces în cadrul unei dezbateri la Institutul Aspen, în cadrul Aspen Energy Summit 2025.

Ministrul a explicat: „Provocarea este să găsim cel mai eficient mod. Pentru că în timp ce armata cere dispozitive de ultimă generație, industria de apărare din România n-a mai avut investiții de 30 de ani prin intermediul cărora să poată oferi produse de ultimă generație uniform la cerința armatei române.”

În prezent, industria de apărare cuprinde 15 entități, dintre care doar patru sunt profitabile, iar restul înregistrează pierderi.

Ministerul Economiei analizează care dintre aceste companii pot fi revitalizate. Strategia propusă vizează: identificarea capacităților existente, stabilirea de parteneriate cu firme de tehnologie pentru transfer tehnologic și determinarea produselor care necesită producție externă.

Radu Miruță a subliniat importanța utilizării eficiente a fondurilor: „Preocuparea mea ca ministru este să folosim acest mecanism pentru a dezmorți industria de apărare din România.”

Un punct esențial îl reprezintă asigurarea transferului tehnologic către platformele existente în România și negocierea unor condiții comerciale avantajoase.

„Nu e suficient o burtieră cum că o fabrică nouă se face în România pentru că de multe ori, sub un titlu din ăsta, au fost niște condiții comerciale foarte dezavantajoase pentru România.”

Ministrul a menționat cazul Romaero, companie aflată în insolvență, ale cărei datorii au crescut rapid.

„Știu că dorința unora din România este ca Romaero să se mute din insolvență în faliment, pentru că pe ei nu-i interesează industria aeronautică, îi interesează cele 35 de hectare de teren de la Romaero pe care să construiască ansambluri imobiliare”, a declarat Miruță.

În sectorul turismului, ministrul a evidențiat lipsa unei strategii coerente și necesitatea implicării industriei.

„În bucata de Minister al Turismului nu există nicio strategie. Neavând nicio strategie, ești ca un obiect aruncat într-un ocean și nu știi spre ce mal să înoți.”

Printre problemele identificate se numără: ineficiența utilizării fondurilor pentru promovare, lipsa unui mecanism de prevenire a fraudelor și folosirea neadecvată a taxelor de promovare colectate la nivel local.

Radu Miruță a subliniat că strategia trebuie realizată de experți: „Trebuie să existe o astfel de strategie făcută de niște oameni mai specialiști decât sunt eu. Eu sunt software în telecomunicație, inginer, nu un specialist în turism, dar există oameni cu care mă sfătuiesc și cei care trebuie să facă asta sunt direct beneficiarii.”

Referitor la investițiile militare, ministrul a menționat colaborarea strânsă cu Ministerul Apărării.

„Tot ce pot să vă spun este că e o colaborare foarte funcțională cu Ministerul Apărării. Am primit lista de priorități de la Ministerul Apărării și ne uităm cum putem deservi pe teritoriul României această listă de priorități.”

O preocupare majoră este obținerea unor condiții avantajoase pentru România în cadrul acestor investiții. Ca exemplu, ministrul a menționat negocierile cu Rai Metal pentru fabrica de pulberi de la Pirochim Victoria.

„Le-am luat rând pe rând, le-am modificat și la final, doar din condițiile astea cuantificabil punctual, sunt 92 de milioane de euro în plus pentru România.”

Aspen Energy Summit, ajuns la a șasea ediție, este un eveniment de referință în peisajul energetic regional și european.

Tema din acest an, „Gestionarea trilemei: acces, securitate, sustenabilitate”, scoate în prim-plan provocările sectorului energetic, unde accesul, securitatea și sustenabilitatea trebuie echilibrate într-un context global complex.