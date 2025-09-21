Grupul american Procter & Gamble (P&G), unul dintre cei mai mari producători de bunuri de larg consum la nivel mondial, își consolidează prezența în România. Fabrica din Urlați, județul Prahova, beneficiază de o nouă linie de producție destinată realizării perlelor parfumate Lenor, un produs fabricat până acum doar într-o singură unitate din Europa, în Marea Britanie.

La Urlați, P&G operează deja două unități de producție. Prima, inaugurată în 2010, este dedicată produselor pentru îngrijirea părului, iar cea de-a doua, lansată în 2021, produce capsule de detergent Ariel PODs. Prin noua investiție, portofoliul local se extinde, consolidând rolul României în rețeaua europeană a companiei.

Reprezentanții companiei au subliniat că această dezvoltare marchează continuitatea investițiilor începute acum trei decenii. Radu Maftei, senior vice president & managing director, Procter & Gamble South East Europe, a precizat că: „Am marcat recent cea de-a 30-a aniversare de la începerea operațiunilor P&G în România, în 1994. Am investit constant în țară și putem spune că am pus România pe harta globală a companiei”.

Deși valoarea noii investiții nu a fost dezvăluită, datele publice arată că Detergenți SA – compania care administrează producția P&G în România – a beneficiat recent de o majorare de capital de 90 de milioane de lei. Anul trecut, firma a înregistrat afaceri de 327 milioane de lei, în creștere cu 16%, și aproape 550 de angajați.

Grupul mai este prezent în România prin Procter & Gamble Marketing România, care a avut afaceri de 278,7 milioane lei (+11%), și Procter & Gamble Distribution, cu vânzări de 2,6 miliarde lei (+6%). În total, compania americană are aproximativ 1.400 de angajați pe plan local, incluzând sediul central și centrul regional de servicii din București, dar și hub-ul logistic din Timișoara.

Oficialii P&G amintesc că prima fabrică de la Urlați a fost construită printr-un proiect greenfield de circa 100 de milioane de euro, iar cea de-a doua, specializată în capsule de detergent, a presupus un buget de peste 50 milioane de euro, din care 6 milioane de euro au provenit din ajutor de stat.

Potrivit companiei, produsele realizate în Urlați sunt livrate către numeroase piețe europene. „Produsele fabricate în Urlați ajung în multe țări europene, consolidând astfel rolul României ca centru de producție pentru P&G și adăugând, în același timp, valoare economiei locale”, au transmis reprezentanții grupului.

Prin această nouă linie de producție, România devine unul dintre puținele centre europene unde sunt realizate perlele parfumate Lenor, confirmând importanța strategică a fabricii din Prahova pentru P&G.