Compania de stat Nuclearelectrica și producătorul internațional Critical Metals vor înființa un joint venture pentru construirea și operarea unei fabrici de procesare a pământurilor rare în România.

Proiectul va fi derulat prin intermediul Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara, aflată în proprietatea Nuclearelectrica. Cele două companii au semnat o Fișă de Termeni care stabilește cadrul asociării și etapele viitoare ale investiției, potrivit profit.ro.

Concentratul de pământuri rare va fi furnizat din mina Tanbreez din sudul Groenlandei, unde Critical Metals este acționar majoritar. Potrivit documentelor analizate, compania va asigura viitoarei entități din România 50% din producția de concentrate pe întreaga durată de viață a minei, în condiții comerciale stabilite de comun acord. Tanbreez este considerat unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip la nivel global.

Fabrica din România va transforma concentratele în metale de pământuri rare și materiale avansate destinate utilizării directe în Uniunea Europeană. Printre produsele vizate se numără magneții utilizați în industria aerospațială, militară, energetică și în tehnologii de ultimă generație. Inițiativa urmărește consolidarea capacităților industriale europene și dezvoltarea unui lanț de aprovizionare integrat, de la extracție la procesare.

Conform informațiilor prezentate, joint venture-ul va contribui la diminuarea dependenței Europei de China, stat care controlează peste 80% din capacitatea globală de procesare a pământurilor rare.

Prin asigurarea accesului direct la resurse și procesare pe teritoriul UE, proiectul este descris ca un pas important pentru reducerea vulnerabilităților geopolitice și pentru creșterea rezilienței economice.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a arătat că inițiativa plasează România într-o poziție centrală în eforturile europene de securizare a mineralelor critice. Acesta a transmis că, într-un context global în care accesul la astfel de resurse a devenit un subiect geopolitic major, proiectul oferă României un rol esențial într-un lanț de aprovizionare aliniat strategic cu partenerii occidentali.

Critical Metals și Guvernul României intenționează să solicite fonduri europene din pachetul de aproximativ 3,5 miliarde de euro alocat recent proiectelor din industria metalelor rare. Scopul este accelerarea investiției și integrarea acesteia în strategia industrială și de securitate a Uniunii Europene.

Compania este listată la Bursa din New York, are sediul corporativ în SUA și este deținută majoritar de European Lithium din Australia. Pe lângă Tanbreez, Critical Metals deține proiectul de litiu Wolfsberg din Austria, considerat prima mină complet autorizată din Europa, cu acces direct la infrastructură rutieră și feroviară.