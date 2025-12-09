Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat publicației POLITICO, că liderii europeni sunt slabi și excesiv preocupați de corectitudinea politică. În opinia sa, acest lucru ar împiedica Europa să gestioneze eficient probleme precum migrația.

Președintele american a susținut că Europa nu știe cum să abordeze aceste provocări și că se află într-o situație de declin deoarece nu reușește să găsească soluții clare.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump, referindu-se la președinții și prim-miniștrii continentului. „Dar cred, de asemenea, că vor să fie prea corecţi politic. Cred că nu ştiu ce să facă”, a adăugat el. „Europa nu ştie ce să facă”, a conchis şeful Casei Albe.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să continue să acționeze ca aliați.

El a subliniat că relația transatlantică trebuie să se bazeze pe respect reciproc, explicând că, așa cum liderii europeni respectă alegerea cetățenilor americani, același respect ar trebui acordat și deciziilor democratice din Europa. Costa a insistat că legitimitatea liderilor europeni vine din votul statelor membre și din mecanismele democratice ale Uniunii.

„Noi respectăm alegerea americanilor, iar ei trebuie să respecte alegerile democratice ale cetățenilor noștri. Atunci când toți liderii mă aleg președinte al Consiliului European, președintele Trump trebuie să respecte acest lucru. La fel cum noi respectăm faptul că cetățenii americani l-au ales președinte al Statelor Unite. Așa se comportă aliații între ei”, a adăugat el în cadrul unei conferințe de presă în Irlanda.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a declarat că instituția este mulțumită de liderii care conduc Uniunea și de modul în care aceștia gestionează provocările globale.

Ea a făcut referire la rolul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că aceasta conduce Uniunea într-un context dificil, cu probleme ce variază de la tensiuni comerciale până la conflicte armate în apropierea frontierelor europene. Totodată, Pinho a arătat că proiectul european rămâne unul de pace și cooperare.

„Suntem foarte mulțumiți și recunoscători că avem lideri excelenți, începând cu liderul acestei instituții, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de care suntem foarte mândri și care ne poate conduce în fața numeroaselor provocări cu care se confruntă lumea”, a declarat Pinho.

„Permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a mă alătura sentimentului împărtășit de milioane de cetățeni ai UE: suntem mândri de liderii noștri”, a mai spus Pinho.

Declarațiile lui Trump se înscriu într-o serie mai amplă de critici adresate Europei de către administrația americană. Strategia de securitate națională a Statelor Unite descrie Uniunea Europeană drept un spațiu aflat în declin civilizațional și acuză blocul comunitar de limitarea libertății de exprimare.

Aceste afirmații au fost corelate și cu sancțiuni aplicate de Comisia Europeană unor platforme online, pe fondul nerespectării reglementărilor privind transparența.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a afirmat că acuzațiile privind restrângerea libertăților în UE sunt nejustificate. Ea a declarat că Uniunea Europeană este definită prin libertate și că astfel de critici ar trebui îndreptate către alte state, unde disidența, presa liberă și opoziția politică nu sunt permise.

Kallas a adăugat că documentele strategice americane par mai degrabă provocatoare, dar a reiterat că Statele Unite rămân principalul aliat al Europei.

„Uniunea Europeană este însăși esența libertății”, a declarat Kallas, adresându-se unei comisii a Parlamentului European. „Criticile privind libertățile de aici ar trebui să vizeze o altă direcție. Poate către Rusia, unde disidența este interzisă, unde mass-media liberă este interzisă, unde opoziția politică este interzisă, unde X sau Twitter, așa cum le cunoaștem, sunt, de fapt, interzise”, a spus ea.

Oficialii europeni consideră că diferențele de abordare și de retorică nu anulează importanța relației dintre UE și SUA. În ciuda declarațiilor critice, liderii europeni continuă să sublinieze necesitatea cooperării și a dialogului, într-un context internațional marcat de instabilitate și presiuni geopolitice.