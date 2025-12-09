Un proiect legislativ inițiat de președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, care propunea oferirea de permise de ședere pentru cetățenii străini care investesc 400.000 de euro în România, a fost retras recent din Parlament. Măsura, denumită neoficial „Golden Visa”, ar fi permis rezidența temporară pe cinci ani, reînnoibilă, în schimbul unei investiții semnificative.

Deși inițiativa avea ca scop atragerea de capital străin, analiza Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a scos în evidență numeroase riscuri. În raportul său, CSAT a avertizat că proiectul ar putea afecta securitatea națională și ar reprezenta un obstacol în calea aderării României la Spațiul Schengen, includerii în programul Visa Waiver și procesului de aderare la OCDE.

Mai mult, instituția a subliniat că programele de acest tip nu sunt susținute la nivel european, Comisia Europeană și Parlamentul European considerându-le ilegale și contrare legislației comunitare. Tendința în Uniunea Europeană este de renunțare la astfel de mecanisme: Irlanda, Țările de Jos și Spania au eliminat sau urmează să elimine programe similare.

Critici au venit și din zona financiară. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a atras atenția asupra vulnerabilităților pe care le-ar crea legea, inclusiv riscul ca investitori din jurisdicții cu risc ridicat să utilizeze România pentru spălare de bani, finanțarea terorismului sau trafic de droguri și arme. ASF a avertizat și asupra posibilității ca structuri offshore să infiltreze interpuși pe piața românească, cu efecte destabilizatoare asupra companiilor listate.

În urma acestor avertismente, inițiativa a fost retrasă din Parlament, reflectând nevoia de precauție în gestionarea mecanismelor de atragere a capitalului străin și protejarea intereselor strategice ale României.

Statele Unite oferă investitorilor străini o cale clară către obținerea rezidenței permanente prin Programul de Vize EB-5 pentru Investitori Imigranți. Prin acest mecanism, investitorii, împreună cu soții și copiii necăsătoriți sub 21 de ani, pot obține Green Card-ul dacă investesc într-o afacere americană care generează locuri de muncă pentru cetățenii SUA.

Cerințele principale ale programului sunt stricte: suma minimă de investiție diferă în funcție de zona în care se face aportul, fiind 1.050.000 USD pentru investițiile standard și 800.000 USD dacă se investește într-o zonă rurală sau într-o regiune cu șomaj ridicat, denumită Targeted Employment Area (TEA). Investiția trebuie să creeze sau să mențină cel puțin 10 locuri de muncă permanente cu normă întreagă pentru angajați americani calificați, într-o perioadă de doi ani, iar fondurile trebuie să provină din surse legale și să fie „la risc”, fără garanții de returnare.

Programul EB-5 se diferențiază de multe vize de tip „Golden Visa” europene prin cerințele stricte privind prezența fizică și implicarea economică. Titularii Green Card-ului trebuie să mențină reședința continuă în SUA, fiind supuși impozitării pe venitul global. În plus, EB-5 oferă o cale directă către cetățenia americană, de obicei după cinci ani de rezidență permanentă.