Deși există deja consultări între partidele aflate la putere, calendarul strâns și nevoia unor analize aprofundate fac improbabilă adoptarea bugetului în 2025, chiar dacă acest lucru a fost posibil în ultimii doi-trei ani consecutiv.

Mircea Abrudean consideră că prioritar nu este termenul calendaristic, ci fundamentarea corectă a proiectului bugetar. El a insistat asupra necesității unor discuții riguroase, bazate pe date și cifre reale, pentru a putea asigura un cadru fiscal coerent pentru anul următor. În opinia sa, o elaborare responsabilă a bugetului este mai importantă decât respectarea unui termen, chiar dacă aprobarea timpurie ar fi fost ideală pentru planificarea instituțiilor publice.

În ceea ce privește bugetul Senatului, Abrudean a anunțat reducerea cheltuielilor. Reorganizarea internă realizată în acest an a generat deja o economie de 10 milioane de lei la cheltuielile de personal, sumă returnată în cadrul rectificării bugetare.

„Vedem ce decide coaliţia până la urmă, cred că discuţiile vor începe foarte curând. Eu cred că discuţii există deja şi e normal să fie aşa. Ne-am fi dorit cu toţii ca să avem bugetul aprobat anul acesta, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii doi sau trei ani, nu cred că se va întâmpla asta. Dar, e important să avem discuţii aşezate, pe cifre reale”, a explicat Abrudean.

Oficialul a mai explicat că vor exista și alte reduceri în diverse capitole bugetare, ceea ce va contribui la o scădere generală a cheltuielilor instituției în 2026. În opinia sa, aceste ajustări nu vor crea probleme de funcționare, ci vor eficientiza utilizarea resurselor.

„Cu siguranţă vor fi cheltuieli mai mici, pentru că, aşa cum ştim, am avut reorganizarea care a produs deja o economie de 10 milioane de lei la cheltuielile de personal la rectificare când am dat banii înapoi, vor mai fi şi alte reduceri de cheltuieli în alte capitole. Deci, nu văd o problemă”, a mai spus preşedintele Senatului.

Astfel, în timp ce coaliția de guvernare intră în etapa decisivă a discuțiilor privind bugetul pe anul următor, prioritățile rămân analiza realistă a veniturilor și cheltuielilor, corectitudinea fundamentării și responsabilitatea fiscală. Mircea Abrudean transmite că, deși aprobarea bugetului în acest an este improbabilă, procesul trebuie să fie unul solid, așezat și adaptat condițiilor economice actuale.