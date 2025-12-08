Într-un mesaj amplu publicat pe Facebook, Mihai Fifor a reacționat după alegerile din Capitală, unde Ciprian Ciucu a obținut o victorie clară. Potrivit liderului PSD Arad, acest rezultat nu trebuie interpretat ca un vot de încredere pentru politicile economice ale Guvernului Bolojan, ci strict ca preferință punctuală pentru un candidat.

Fifor a insistat că situația dificilă cu care se confruntă populația arată că românii nu susțin austeritatea, ci sunt nevoiți să facă față creșterii costurilor și incertitudinilor economice.

„Au trecut şi alegerile pentru Capitală. De azi, românii se întorc la exerciţiul zilnic de supravieţuire în zodia Bolojan. O zodie nedreaptă, în care plata facturilor devine o bătălie zilnică, nu simplu exerciţiu administrativ. Ceea ce e o aventură în fiecare moment. Iar în acest context, rezultatul din Bucureşti trebuie citit lucid, nu manipulat politic. Bucureştenii au votat omul, nu programul aberant de tăieri”, afirmă Fifor.

Acesta compară situația actuală cu alte momente politice în care votanții au ales un lider carismatic, nu direcția partidului din care acesta făcea parte.

„Victoria lui Ciprian Ciucu nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier şi nu confirmă filosofia economică ‘tăiem şi vedem noi după’. La fel cum, altădată, votul pentru Nicuşor Dan nu a reprezentat un premiu pentru USR, ci doar alegerea unui candidat perceput ca potrivit pentru moment. Capitala este o excepţie. Nu o regulă. Dacă austeritatea era dorită de români, PNL câştiga peste tot. N-a câştigat. A câştigat PSD. Aşa că realitatea bate propaganda”.

Mesajul lui Fifor evidențiază strategia PSD: rămânerea la guvernare pentru stabilitate, dar cu opoziție fermă la politicile de tăiere pe care Guvernul Bolojan vrea să le introducă.

Social-democratul atrage atenția că partidul nu va accepta reduceri salariale, înghețări de venituri sau eliminarea programelor sociale, pe care le consideră măsuri punitive pentru românii care muncesc.

„Nu girăm derapajele lui Bolojan. Nu vom fi parte la un program care taie înainte să construiască, care pedepşește munca, care transformă echilibrarea bugetară într-o amputare socială. PSD rămâne ferm în coaliţie, dar ferm în opoziţie faţă de austeritate. Suntem acolo nu pentru a semna orb, ci pentru a ţine frâna trasă când se depăşeşte linia roşie”, a transmis Fifor.

În opinia sa, PSD trebuie să fie garantul protejării categoriilor vulnerabile:

„Nu vom gira salarii îngheţate, venituri decimate, programe sociale desfiinţate… Guvernarea nu este laboratorul unui experiment neoliberal. (…) Nu românii cinstiţi şi corecţi trebuie să plătească nota pentru greşelile altora. Iar cât timp suntem la masă, nota nu va fi achitată din buzunarul celor care muncesc”.

La câteva ore după alegeri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat rezultatul din Capitală și a transmis că relațiile din interiorul Coaliției vor fi reanalizate. Liderul PSD a lăsat să se înțeleagă că diferențele de viziune dintre social-democrați și USR sunt tot mai evidente.

„Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus Grindeanu.

Declarația sa sugerează posibile discuții intense în perioada următoare privind arhitectura Coaliției, mai ales pe fondul dezbaterilor legate de austeritate.