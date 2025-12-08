Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis duminică seară un mesaj de felicitare către Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului, subliniind că votul bucureștenilor trebuie respectat și că noul edil are în față o misiune dificilă, pentru care i-a urat succes.

În același timp, liderul social-democrat a evidențiat rezultatele favorabile obținute de PSD la nivel național în alegerile locale parțiale desfășurate în cursul zilei. Potrivit acestuia, din cele 14 localități unde au avut loc scrutine, 12 au fost câștigate de PSD, iar 2 de PNL, în timp ce formațiuni precum AUR și USR nu au reușit să obțină victorii în nicio competiție locală.

Sorin Grindeanu a apreciat că aceste rezultate transmit un semnal clar despre încrederea acordată PSD de către alegători, considerând că mesajul venit din teritoriu este unul relevant pentru scena politică actuală. În ceea ce privește Capitala, liderul social-democrat a precizat că partidul său se menține „în scorul politic” obișnuit, sugerând o stabilitate a susținerii electorale în București.

”Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti (…) Bucureştenii au decis, Ciprian este noul primar general, îi urez succes. Niciunde AUR, niciunde USR. Eu cred că spune ceva acest lucru”, a transmis Sorin Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că actuala coaliție de guvernare ar trebui să meargă mai departe, deși a recunoscut că există diferențe tot mai clare între direcțiile politice promovate de PSD și cele susținute de USR. Potrivit acestuia, aceste contraste vor fi analizate în perioada următoare, în contextul semnalelor transmise de electorat după alegerile locale parțiale.

Liderul social-democrat a atras atenția că rezultatele scrutinului de duminică nu confirmă estimările din sondaje, care creditau formațiunea AUR cu aproximativ 40% din intențiile de vot. În realitate, nici AUR și nici USR nu au obținut vreo victorie în localitățile unde au avut loc alegeri. Din cele 14 localități cu scrutin, 12 au fost câștigate de PSD, iar 2 de PNL, rezultat pe care Grindeanu îl consideră un indicator important, chiar dacă nu poate fi extrapolat direct la nivelul unor viitoare alegeri parlamentare.

”Restul pe acolo, toţi între 12-13%. Eu azi n-am văzut nici măcar o cea mai mică comună din ţara asta câştigată de AUR. N-am văzut nimic câştigat de USR, da, absolut nimic. Vă repet, din 14 locuri unde s-au organizat alegeri, 12 au fost câştigate de PSD, 2 de PNL. Asta nu înseamnă că asta este imaginea politică a momentului şi scorul, să spunem, unor eventuale alegeri parlamentare şi că asta ar reflecta, dar nu poţi să nu ţii cont”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă există riscul ca parlamentari ai coaliției să susțină moțiunea de cenzură care urmează să fie prezentată în Parlament, Sorin Grindeanu a spus că poate vorbi doar în numele social-democraților și că nu crede că aceștia vor vota împotriva Guvernului. Din punctul său de vedere, stabilitatea coaliției trebuie păstrată, în ciuda diferențelor dintre parteneri.

Referindu-se la formula actualei alianțe de guvernare, Grindeanu a subliniat că, deși nu pot fi comparate rezultatele din comune cu cele dintr-un oraș precum Bucureștiul, semnalele politice nu pot fi ignorate. El a reamintit că în Capitală USR a fost principala forță politică, însă rezultatele recente arată că balanța electorală s-a modificat, iar relațiile din coaliție sunt marcate de viziuni distincte asupra politicilor ce trebuie promovate.

”E adevărat, nu poţi să compari o comună cu ce înseamnă Bucureştiul, sunt lucruri incomparabile ca şi pondere, ca şi mărime, dar spune, spune ceva. Cei care au avut Bucureştiul au fost cei de la USR. Principala forţă politică (…) N-avem cum să nu ţinem cont de semnale. Evident trebuie să ţinem cont de semnale şi de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliţiei între politicile pe care le vrem noi a fi promovate şi cele pe care le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”

În plan parlamentar, moțiunea de cenzură inițiată de senatorul Ninel Peia (Pace – Întâi România) împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă vineri. Inițiatorul a îndemnat PSD să voteze documentul pentru a înlătura actuala guvernare, despre care afirmă că ar fi dominată de „progresiști”. Conform deciziei Birourilor Permanente, moțiunea va fi prezentată în plen luni, 8 decembrie, la ora 15:30, iar dezbaterea și votul sunt programate pentru 15 decembrie, de la ora 14:00.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat duminică seară că Daniel Băluță va continua să conducă organizația PSD București, chiar dacă s-a clasat pe locul al treilea în alegerile pentru Primăria Capitalei. Liderul social-democrat a apreciat modul în care acesta și-a desfășurat campania, caracterizând-o drept una corectă și bazată pe dorința de a oferi soluții pentru modernizarea orașului.

Grindeanu a recunoscut deschis că rezultatul din București nu poate fi considerat un succes electoral, catalogând poziționarea pe locul al treilea drept o înfrângere, având în vedere că Daniel Băluță s-a situat în urma lui Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu. Totuși, el a subliniat că procentul obținut reprezintă un punct de plecare solid pentru reorganizarea și întărirea filialei PSD din Capitală.

Președintele PSD a subliniat că rezultatul din Capitală este sub așteptările partidului, dar a reiterat aprecierea pentru activitatea lui Băluță în Sectorul 4, acolo unde a realizat mai multe proiecte și unde își va continua mandatul administrativ. Totodată, Grindeanu a confirmat clar că Băluță va rămâne șeful organizației PSD București și va pregăti formațiunea pentru viitoarele alegeri locale, programate peste mai puțin de trei ani.

”Daniel a făcut foarte multe lucruri în Sectorul 4. Daniel o să continue să facă foarte multe lucruri în Sectorul 4. Daniel va rămâne preşedintele PSD Bucureşti, în mod evident. E o bază pe care Daniel poate să construiască foarte bine în Bucureşti, pentru că peste mai puţin de 3 ani de zile vom avea din nou alegeri pe Bucureşti”, a mai declarat Gerindeanu.

În ceea ce privește evaluarea generală a rezultatelor, Sorin Grindeanu a respins ideea unui eșec personal ca lider al partidului. El a explicat că PSD a obținut chiar mai multe administrații locale decât deținea anterior, cu cinci UAT-uri în plus, pierderile fiind limitate practic la lipsa unui câștig în Capitală – unde oricum PSD nu deținea Primăria Generală – și la comuna Cârța, din județul Sibiu.

Deși și-ar fi dorit un rezultat perfect, cu victorii în toate localitățile unde s-au desfășurat alegeri, Grindeanu a subliniat că procesul democratic este dictat de votul alegătorilor și trebuie respectat.