Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, actual edil al Sectorului 4, a transmis un mesaj de mulțumire susținătorilor după finalizarea aproape completă a numărătorii voturilor și a admis înfrângerea în cursa pentru București.

Potrivit rezultatelor centralizate după numărarea a peste 98% din buletinele de vot, victoria a fost obținută de liberalul Ciprian Ciucu, care a adunat peste 36% din opțiunile electoratului. Pe locul al doilea s-a situat Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, cu aproximativ 22% din voturi, în timp ce Daniel Băluţă a încheiat competiția pe poziția a treia, cu puțin peste 20,5%.

Într-un mesaj publicat duminică seara pe pagina sa de Facebook, Daniel Băluţă le-a mulțumit tuturor celor care i-au acordat încrederea și a subliniat că va rămâne implicat în administrație, continuând să lucreze atât pentru Sectorul 4, cât și pentru București.

„Mulţumesc! Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit în ultimele săptămâni şi mi-aţi acordat încrederea voastră! Rămânem împreună şi continuăm să muncim pentru pentru Sectorul 4 şi pentru întreg Bucureştiul!”, a scris social-democratul Daniel Băluţă, duminică noapte, pe pagina sa de Facebook.

Cu doar câteva ore înainte de confirmarea rezultatelor finale, social-democratul avea o poziție mult mai rezervată, afirmând că datele prezentate de exit-poll-uri nu pot fi considerate decisive și că singura măsură relevantă este numărătoarea oficială a voturilor. El ceruse o supraveghere atentă a procesului electoral și le solicitase reprezentanților PSD din secții să urmărească fiecare etapă, până la finalizarea completă a centralizării.

Daniel Băluţă declarase atunci că partidul va monitoriza procedura „până în ultima secundă”, evitând orice alte comentarii suplimentare până la clarificarea rezultatului final.

Partidul Social Democrat a obținut rezultate solide în seria de alegeri locale parțiale desfășurate duminică în mai multe județe din țară.

Potrivit liderului social-democrat Lia Olguța Vasilescu, PSD a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău, primăria orașului Găești, precum și majoritatea comunelor unde au avut loc scrutine, în numeroase cazuri cu procente ce au depășit pragul de 50%.

Un rezultat remarcabil a fost consemnat în comuna Sopot din județul Dolj, unde candidatul PSD a obținut peste 77% din voturi.

”PSD a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, şi primăriile oraşului Găeşti şi a celorlalte comune din ţară unde s-au organizat alegeri, potrivit rezultatelor parţiale, în majoritatea cazurilor cu scoruri de peste 50 la sută. La Sopot, judeţul Dolj, candidatul PSD are peste 77 la sută”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Lia Olguţa Vasilescu.

Oficialul social-democrat a mai precizat că inclusiv candidatul declarat independent din județul Ialomița provine, de fapt, din rândul PSD, subliniind astfel dominația partidului în competițiile locale. Conform acesteia, singurele excepții notabile de la valul de victorii social-democrate au fost Bucureștiul și o primărie din județul Sibiu.

”Practic, în afară de Bucureşti şi cea din judeţul Sibiu, primării care nu au fost PSD, s-a câştigat tot! Felicitări tuturor! Felicitări, Marcel Ciolacu”, a mai transmis Olguţa Vasilescu.

Datele centralizate aproape complet pentru funcția de primar – peste 94% dintre procesele-verbale – confirmă avansul categoric al PSD, cu un scor de aproape 55%. Pe poziția a doua se situează PNL, cu puțin peste 29%, în timp ce AUR a adunat aproximativ 6% din voturi.

Alegerile parțiale au vizat o serie de localități din toată țara: municipiul București pentru alegerea primarului general, județul Buzău pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, orașul Găești din Dâmbovița și mai multe comune din județele Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Maramureș, Dolj, Ialomița, Iași și Sibiu. Rezultatele arată o mobilizare consistentă a electoratului social-democrat și o consolidare a poziției PSD la nivel local.