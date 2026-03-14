Realizarea pasajului rutier din intersecția de la Apărătorii Patriei a intrat într-o nouă etapă de execuție, după ce constructorii au început montarea tablierului metalic aferent podului hobanat. Proiectul face parte din inelul median de circulație al Capitalei și este considerat unul dintre cele mai importante pentru fluidizarea traficului din sudul Bucureștiului.

Autoritățile locale spun că lucrările avansează conform planului, iar obiectivul este ca pasajul să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Lucrările la montarea tablierului metalic au debutat vineri seară și vor continua în perioada următoare, în special pe timpul nopții, atunci când traficul rutier este mai redus.

Această programare permite manipularea în condiții de siguranță a utilajelor de mare capacitate necesare pentru instalarea elementelor structurale. Situația va fi similară și în weekendurile următoare, când echipele de muncitori vor continua operațiunile de montaj.

Până la sfârșitul lunii aprilie, constructorii estimează că vor reuși să aducă în șantier și următoarele componente ale structurii, așa-numitele predale, care vor susține ulterior calea de rulare a pasajului.

Despre evoluția lucrărilor și planurile pentru perioada următoare a vorbit primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință de presă organizată chiar în apropierea șantierului. Edilul a explicat că pasajul reprezintă a doua piesă importantă din proiectul mai amplu al inelului median de circulație din sector și că administrația locală își propune să finalizeze investiția până la finalul acestui an.

Acesta a precizat că noua construcție va avea două roluri majore pentru locuitorii Capitalei. Pe de o parte, va contribui la degrevarea unei intersecții considerate extrem de aglomerate și importante pentru fluxurile de trafic din oraș. Pe de altă parte, pasajul Europa Unită va deveni un punct multimodal de transport, integrând mai multe tipuri de mobilitate urbană.

Primarul a mai spus că montarea tablierului metalic reprezintă un moment esențial al proiectului, început deja în noaptea precedentă conferinței. Potrivit estimărilor prezentate, întreaga structură metalică ar urma să fie instalată în aproximativ o lună, după care constructorii vor putea trece la etapa finală, respectiv realizarea infrastructurii rutiere. În opinia edilului, finalizarea acestui obiectiv până la sfârșitul anului ar însemna îndeplinirea promisiunii făcute cetățenilor din zonă.

„Acest pasaj este a doua piesă din ceea ce înseamnă inelul median de circulaţie în Sectorul 4. Am construit deja pasajul Europa Unită, iar până la finalul anului vom reuşi să finalizăm acest pasaj, care va îndeplini două obiective foarte importante. Pe de o parte, va degreva această intersecţie foarte importantă pentru toţi bucureştenii, iar pe de altă parte va reprezenta un punct multimodal de transport. Acum ne aflăm la momentul în care, de aseară, a început montarea tablierului metalic, iar în circa o lună de zile întreaga structură a tablierului va fi montată şi ne vom putea apuca de ultima etapă, şi anume aceea de montare a infrastructurii rutiere. Îndeplinim, astfel, promisiunea pe care am făcut-o oamenilor, aceea de a termina această lucrare până la sfârşitul anului”, a declarat sâmbătă, 14 martie, primarul Daniel Băluță.

În continuarea intervenției sale, Daniel Băluță a atras atenția că pasajul Europa Unită ar putea fi ultima investiție de acest tip realizată de o primărie de sector din România, în contextul schimbărilor de viziune la nivel guvernamental. Edilul a susținut că utilitatea proiectului este evidentă, mai ales în perspectiva realizării unei linii continue de tramvai care ar putea lega Șoseaua Giurgiului de Șoseaua Petricani, traversând mai multe zone ale orașului.

Acesta a criticat direcția în care se îndreaptă politicile publice, afirmând că, în opinia sa, rolul autorităților locale în finanțarea și implementarea investițiilor în infrastructura rutieră riscă să devină aproape inexistent. În același context, primarul a făcut referire la viziunea Guvernului condus de Ilie Bolojan, despre care a spus că ar limita capacitatea administrațiilor locale de a dezvolta proiecte majore.

Edilul PSD al Sectorului 4 a legat această situație și de evoluțiile economice recente, susținând că economia României s-ar afla în recesiune tehnică, că puterea de cumpărare ar fi scăzut cu aproximativ 20% și că rata inflației ar fi ajuns la 10%. În opinia sa, astfel de evoluții ar reprezenta consecințe directe ale deciziilor politice care, consideră el, ignoră impactul pozitiv pe care investițiile în infrastructură îl pot avea asupra dezvoltării economice.

Totodată, primarul Sectorului 4 a subliniat că administrația pe care o conduce ar fi reușit să atragă aproximativ 5 miliarde de euro în București, în proiecte derulate în sector, însă și-a exprimat temerea că astfel de realizări ar putea deveni tot mai rare în viitorul apropiat.

„Vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Probabil că acest pasaj pe care îl vedeţi va fi ultimul pe care o primărie de sector va putea să-l facă, deşi utilitatea sa nu poate fi pusă la îndoială, în condiţiile în care reprezintă exact ceea ce trebuie pentru ca, la un moment dat, să putem avea o linie de tramvai continuă, de pe Şoseaua Giurgiului şi până pe Şoseaua Petricani, în Sectorul 2. Spun acest lucru întrucât, în ritmul acesta, în viziunea pe care Guvernul Bolojan o are, aceea de a pulveriza autorităţile locale şi de a lua din declaraţiile de impunere tot ce se poate lua, rolul primăriilor în privinţa investiţiilor în infrastructura rutieră va fi practic inexistent. Ce efecte produce o astfel de atitudine este cât se poate de clar: economia României s-a contractat şi suntem în recesiune tehnică. În plus, puterea de cumpărare a scăzut cu 20%, inflaţia este la ora aceasta 10%. Toate acestea sunt consecinţa directă a acestor acţiuni iresponsabile, din punctul meu de vedere, acţiuni care ignoră impactul pe care astfel de investiţii îl au pentru economia României. Noi, spre exemplu, am adus 5 miliarde de euro în România, în Bucureşti, în Sectorul 4, dar mă tem că sunt ultimele lucruri pe care, pe termen mediu, le mai putem face, pentru că acesta este stadiul în care noi am ajuns”, a afirmat Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 a mai punctat şi faptul că Bucureştiul are nevoie de investiţii masive, care necesită timp, energie şi finanţări pe măsură, însă toate acestea au şanse reduse să mai fie implementate în condiţiile actuale.