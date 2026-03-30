Primăria Sectorului 4 a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede acordarea unor ajutoare de urgență pentru plata abonamentelor de transport în comun.

Potrivit documentului, beneficiarii ar urma să primească 50% din valoarea unui abonament lunar pentru transportul de suprafață sau metrou, dar nu mai mult de 100 de lei pe lună. Sprijinul ar urma să fie acordat timp de 6 luni, începând cu 1 aprilie.

„Este o ședință de îndată, pe care am luat-o la solicitarea oamenilor, care ne-au solicitat un echilibru. Decizia se va lua astăzi. Hotărârea va fi adoptată azi și va intra în vigoare începând cu 1 aprilie. (…) Vrem să compensăm cât mai mult lovitura pe care România a primit-o”, a transmis primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, luni, 30 martie.

Proiectul urmează să fie aprobat de Consiliul Local Sector 4, care a fost convocat de urgență pentru dezbaterea acestuia. Măsura este un ajutor destinat persoanelor aflate în situații de necesitate, cu scopul de a preveni marginalizarea socială.

„Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență destinate achiziției de abonamente lunare pentru transportul în comun de suprafață sau cu metroul, de către persoanele aflate în situații de necesitate, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, precum și procedura de acordare a ajutoarelor”, se arată în proiectul de hotărâre pus în dezbatere publică.

Noua propunere vine în contextul în care, săptămâna trecută, a fost aprobat un ajutor pentru achiziția de carburant. Documentul prevede că beneficiarii nu pot primi simultan ambele tipuri de sprijin. Astfel, persoanele eligibile trebuie să aleagă între ajutorul pentru benzină și cel pentru transportul public.

De asemenea, nu se vor deconta mai multe tipuri de abonamente lunare pentru transportul în comun.

În același timp, consilierul local Paul Ene a arătat că o propunere similară fusese respinsă anterior de majoritatea formată din PSD și PNL, iar proiectul actual reia această idee.

„Majoritatea PSD-PNL a respins propunerea. Astăzi am primit o convocare de urgență prin care Băluță propune exact acest lucru”, a scris Paul Ene, consilier local USR, pe pagina de Facebook.

Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Aceștia trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 4 de cel puțin un an și să fie angajați la același angajator în perioada ianuarie – martie 2026.

De asemenea, venitul net nu trebuie să depășească 5.000 de lei pe lună pentru o persoană sau 10.000 de lei pentru o familie.

Solicitanții nu trebuie să aibă datorii la bugetul local și trebuie să facă dovada achiziției abonamentului prin documente de plată sau bon fiscal.

În cazul ajutorului pentru carburant, sunt prevăzute și condiții suplimentare privind deținerea unui singur autoturism, capacitatea cilindrică și tipul de motorizare, însă acestea nu se aplică pentru sprijinul destinat transportului public.

Potrivit proiectului, persoanele declarate eligibile la momentul depunerii inițiale a documentelor vor beneficia de ajutor pe toată perioada de 6 luni, fără a fi necesare alte demersuri suplimentare.

„Condițiile de eligibilitate prevăzute se consideră îndeplinite și se menţin pe toată perioada acordării ajutoarelor, fără efectuarea altor demersuri suplimentare, dacă solicitanții au fost declarați eligibili odată cu depunerea documentelor inițiale”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Această prevedere vizează simplificarea procedurii și asigurarea unei acordări continue a sprijinului pentru beneficiari.