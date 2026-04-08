Taxă de 500 de lei pentru șoferi. Propunerea vizează în mod direct locuitorii Sectorului 4 care nu dețin un loc de parcare de reședință. În prezent, aceștia au la dispoziție doar varianta achiziționării unor abonamente lunare, care costă 120 de lei.

Inițiativa a fost anunțată printr-un comunicat miercuri, 8 aprilie 2026. Ea are ca scop sprijinirea rezidenților, dar și reducerea diferențelor existente între tarifele de parcare din diferite sectoare ale Capitalei, susțin inițiatorii. Șeful consilierilor locali USR Sector 4, Paul Ene, a subliniat că regulile și tarifele ar trebui să fie uniforme pentru toți bucureștenii, indiferent de sector, iar proiectul reprezintă un prim pas pentru alinierea costurilor din Sectorul 4 cu cele practicate de Primăria Generală.

„Regulile şi tarifele de parcare ar trebui să fie aceleaşi pentru toţi bucureştenii, indiferent de sector. Facem un prim pas pentru alinierea costurilor din Sectorul 4 cu cele ale Primăriei Generale. Răspundem astfel sesizărilor cetăţenilor privind diferenţele nejustificate de preţ pentru aceleaşi tipuri de locuri de parcare. După ce am oprit taxa ilegală impusă de primarul Băluţă, acest proiect vine să aducă ordine şi echitate în sistemul de parcări”, a spus Paul Ene.

Totodată, inițiativa este prezentată ca o continuare a acțiunilor prin care a fost eliminată o taxă considerată ilegală, impusă anterior de primarul Daniel Băluță, și are ca obiectiv introducerea unui sistem mai echitabil.

„USR Sector 4 îşi propune să aducă mai multă coerenţă şi echitate în sistemul de parcare, oferind o soluţie anuală mai accesibilă pentru rezidenţii fără loc de parcare de reşedinţă. Totodată, proiectul evidenţiază nevoia unei abordări unitare la nivelul Bucureştiului, astfel încât regulile şi tarifele de parcare să nu mai difere semnificativ de la un sector la altul”, este scris în comunicat.

În restul Bucureștiului există deja un abonament anual pentru parcarea pe locurile publice, cunoscute drept „locurile albastre”. Sectorul 4 face excepție de la această regulă, în contextul în care administrarea bulevardelor a fost transferată către primăria de sector până în anul 2030, în urma unei decizii recente a Consiliului General al Municipiului București.

Element cheie Detalii Inițiator USR Sector 4 Tip măsură Propunere de abonament anual de parcare Valoare abonament 500 lei/an Beneficiari Rezidenții din Sectorul 4 care pot dovedi domiciliul/reședința Cui se adresează în mod direct Persoanelor fără loc de parcare de reședință Situația actuală Există doar abonament lunar de 120 lei Scopul inițiativei Reducerea costurilor pentru rezidenți și creșterea echității tarifare Problema identificată Diferențe de preț între sectoare pentru aceleași tipuri de parcări Stadiu Proiect depus în Consiliul Local Sector 4 Argumente USR Necesitatea unor reguli unitare și tarife egale în București Context București Abonament anual există în alte sectoare pentru „locurile albastre” Situația specială Sector 4 Nu există abonament anual din cauza transferului administrării bulevardelor Cadru administrativ Administrarea bulevardelor este la Primăria Sectorului 4 până în 2030 Impact estimat Costuri mai mici pentru rezidenți și sistem de parcare mai coerent Obiectiv pe termen lung Alinierea tarifelor de parcare la nivelul întregului București

Amintim că locuitorii din Sectorul 4 au scăpat de taxa de parcare începând cu 1 aprilie 2026 și au urmat să primească banii înapoi pentru lunile deja achitate, în timp ce autoritățile locale, conduse de Daniel Băluță, au pregătit și un pachet de sprijin care a inclus ajutoare pentru carburant și reduceri de 50% la transportul public.

Taxa de parcare a fost restituită, iar locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei au beneficiat de un nou pachet de măsuri financiare, care a inclus eliminarea taxei de parcare, restituirea sumelor deja achitate, sprijin pentru carburant și reduceri consistente la transportul public. Deciziile au intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2026 și au vizat direct persoanele cu venituri medii și mici.

Primarul Daniel Băluță a anunțat că aceste măsuri au venit ca răspuns la contextul economic caracterizat de presiuni financiare asupra populației. Una dintre cele mai importante schimbări a fost anularea taxei de dezvoltare urbană, aplicată proprietarilor de autoturisme, care nu a mai fost percepută începând cu luna aprilie.

Daniel Băluță a explicat că România traversa una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și că deciziile adoptate în Consiliul Local al Sectorului 4 au reprezentat măsuri necesare pentru sprijinirea populației în fața scumpirilor. Acesta a precizat că prima măsură a vizat revocarea taxei de dezvoltare urbană, iar a doua a introdus un sprijin pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, cu scopul de a le ajuta să își păstreze locurile de muncă. Totodată, a subliniat că aceste decizii au reprezentat un semnal de acțiune din partea comunității și și-a exprimat convingerea că situația dificilă putea fi depășită prin unitate.

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai. Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă. Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a spus Daniel Băluță.

Pentru cei care au achitat deja taxa, autoritățile au subliniat că vor returna sumele corespunzătoare unei perioade de 9 luni. Rambursarea nu este realizată automat, ci prin intermediul unei aplicații digitale puse la dispoziție de Primărie, fiind necesară crearea unui cont pentru procesarea banilor.

În același timp, persoanele care nu plătiseră taxa până atunci sunt nevoite să achite retroactiv suma aferentă lunilor ianuarie-martie, în valoare totală de 148,25 lei. Pe lângă eliminarea taxei, Primăria a introdus un program de sprijin financiar pentru combustibil, care a presupus acordarea a trei tranșe de câte 200 de lei, distribuite pe parcursul a șase luni.

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

venit sub 5.000 lei/persoană sau 10.000 lei/familie;

domiciliu în Sectorul 4;

existența unui loc de muncă activ.

Înscrierea în program este realizată exclusiv online, fără deplasare fizică, ceea ce a simplificat semnificativ procesul administrativ.