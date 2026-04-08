Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au aplicat 13 amenzi și au confiscat bani și bunuri în valoare totală de 122.000 de lei, în urma controalelor efectuate în ultimele două săptămâni la 46 de companii din domeniul carburanților. În timpul acestor verificări, au fost identificate și nereguli fiscale, pentru care s-au stabilit obligații suplimentare de peste 17.000 de lei. Controalele au început pe 20 martie și continuă, într-un context marcat de stare de criză pe piața carburanților și de creșterea prețurilor.

Potrivit inspectorilor, o parte dintre firme nu și-au declarat corect veniturile, ceea ce a dus la calcularea unor obligații fiscale suplimentare. ANAF a anunțat încă din 19 martie declanșarea unor controale la nivel național, vizând întreg lanțul de distribuție a carburanților, de la importatori și depozitari până la comercianții finali. Instituția a precizat că urmărește prevenirea și combaterea practicilor de neconformare fiscală, în special în contextul scumpirilor din piață.

Inspectorii verifică și situațiile în care costurile de achiziție sau de producție ar fi fost majorate artificial, cu scopul obținerii unor avantaje fiscale nejustificate. Autoritățile au avertizat că, dacă vor fi identificate practici care afectează concurența loială sau interesele consumatorilor, vor sesiza instituțiile competente. Reprezentanții Fiscului au subliniat că aceste rezultate sunt doar preliminare, iar acțiunile de control vor continua pe toată durata crizei. Scopul declarat al Fiscului este asigurarea respectării obligațiilor fiscale și menținerea unui mediu concurențial corect, într-o perioadă marcată de volatilitate și creșteri de preț pe piața carburanților.

În urma unei acțiuni de control coordonate săptămâna aceasta de ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), inspectorii au identificat mai multe nereguli și abateri de la legislația fiscală și normele de siguranță alimentară la patru societăți comerciale din județul Ilfov, care desfășurau activități în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile provenite din import. Controlul a scos la iveală lipsa evidenței documentelor de proveniență pentru produse la trei dintre societăți și funcționarea ilegală a unei alte societăți.

Inspectorii au constatat că unul dintre operatori desfășura activități de depozitare a legumelor și fructelor, deși era înregistrat cu decizie de încetare a activității în baza de date a DSVSA Ilfov, iar obiectul său de activitate era declarat ca activități de comerț fără depozitare (intermediere) și vânzarea produselor către retaileri. Controalele au evidențiat lipsa fizică a mărfii într-unul dintre depozitele inspectate, neconcordanțe în relațiile comerciale și în documentația și înregistrările fiscale privind transportul bunurilor, precum și abateri de la legislația privind adaosul comercial.

Ca urmare a neregulilor descoperite, au fost aplicate amenzi în valoare de 100.000 de lei și s-au pus sub sechestru peste 700 de kilograme de marfă, constând în legume și fructe, pentru prelevarea probelor necesare verificării siguranței alimentare. Totodată, cinci camioane cu marfă au fost sigilate pentru controlul detaliat al bunurilor și al documentelor de vamă și transport. Inspectorii au ridicat copii ale documentelor vamale și comerciale, precum și ale documentelor de origine pentru mărfurile provenite din import, pentru a verifica corectitudinea informațiilor declarate la import, inclusiv încadrarea tarifară, valoarea în vamă, origine și cantitate. Au fost ridicate copii ale fișelor de stoc, pentru a compara stocul fizic cu cel scriptic, și au fost solicitate avizele de însoțire a mărfurilor aferente transporturilor, pentru verificarea declarațiilor în sistemul Ro e-Transport și generarea codului unic de identificare a transportului.

ANAF a anunțat că verificările vor continua pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, precum și pe rutele interne către destinațiile declarate, pentru a asigura respectarea legislației fiscale și a normelor de siguranță alimentară.