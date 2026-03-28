Formularul 394 trebuie depus până pe 30 martie, potrivit ANAF. Documentul reprezintă declarația informativă privind livrările și achizițiile de bunuri și servicii realizate pe teritoriul național de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Formularul 394 trebuie completat pentru perioada de raportare corespunzătoare decontului de TVA, fie că este vorba despre lună, trimestru sau alt interval, conform prevederilor fiscale aplicabile. Această perioadă este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, stabilită potrivit legislației în vigoare.

Obligația de depunere revine mai multor categorii de contribuabili, potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În primul rând, sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile pe teritoriul național, în situațiile în care obligația de plată a TVA revine furnizorului sau prestatorului, ori beneficiarului, în conformitate cu regulile fiscale aplicabile.

De asemenea, intră în această categorie persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care efectuează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării sau prestării este considerat a fi în România. În această situație sunt incluse și achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, indiferent de momentul la care intervine exigibilitatea taxei.

Prin aceste obligații, contribuabilii trebuie să raporteze toate operațiunile relevante desfășurate pe teritoriul național, în conformitate cu prevederile legale privind TVA. Formularul 394 rămâne astfel un instrument important de evidență fiscală utilizat de autorități pentru monitorizarea tranzacțiilor economice și a conformării fiscale la nivel național, iar respectarea termenului de 30 martie 2026 este esențială pentru evitarea eventualelor sancțiuni.

Nedepunerea la timp a Formularului 394 atrage, în primul rând, sancțiuni contravenționale din partea autorităților fiscale. În funcție de situație, contribuabilii pot primi amenzi, iar acestea pot varia în funcție de dimensiunea firmei și de întârzierea înregistrată. În unele cazuri, autoritățile pot aplica și penalități suplimentare dacă obligația nu este îndeplinită nici după notificare.

Pe lângă amenzile directe, întârzierea sau neconformarea poate crește nivelul de risc fiscal asociat contribuabilului. Acest lucru poate duce la controale mai frecvente din partea autorităților fiscale sau la o atenție sporită asupra activității firmei, inclusiv verificări privind corectitudinea altor declarații depuse.