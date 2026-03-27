Radu Georgescu susține că recentele modificări aduse de Guvern legislației privind benzina și motorina confirmă erorile semnalate anterior în analizele sale anterioare.

Expertul contabil a afirmat că Guvernul a intervenit asupra legii la doar două zile după ce el semnalase problemele din actul normativ inițial. Potrivit acestuia, autoritățile au eliminat plafonarea adaosului comercial raportată la anul 2025 și au introdus în schimb o limitare a marjei, exact aspectele pe care el le analizase anterior.

Cu toate acestea, el consideră că modificările nu sunt corecte din punct de vedere contabil, susținând că formula de calcul a marjei este în continuare greșită. În opinia sa, deciziile guvernamentale par să fie adoptate fără o înțelegere solidă a mecanismelor economice, fiind ulterior ajustate în funcție de reacțiile din spațiul public.

Georgescu a mai transmis că noile reguli vor avea efecte negative asupra pieței, în condițiile în care consumul de carburanți este deja în scădere. În acest context, obligarea firmelor să mențină aceeași marjă ca în 2025 va duce, în mod inevitabil, la diminuarea valorii absolute a profitului brut.

Expertul a explicat pe pagina sa de Facebook că firmele își calculează profitul brut scăzând toate cheltuielile, iar în noile condiții vor fi nevoite să găsească soluții pentru a-și menține profitabilitatea.

Radu Georgescu a arătat că rolul contabilului devine esențial, acesta urmând să identifice metode prin care compania să își optimizeze costurile.

Mai exact, contabilul ar putea recomanda includerea unor cheltuieli mai mari în costul de producție, precum amortizările sau salariile, ceea ce ar permite creșterea prețurilor fără modificarea marjei. În acest fel, firmele ar putea compensa scăderea profitului brut.

În concluzie, Radu Georgescu a susținut că, în contextul actualei crize economice globale, prețurile la benzină și motorină nu vor scădea în România.

El a apreciat că autoritățile vor evita reducerea taxelor precum TVA sau accizele și a subliniat că, în această perioadă, este esențial ca atât firmele, cât și persoanele fizice să beneficieze de consultanță contabilă de calitate pentru a face față „anomaliilor economice” pe care le adoptă Guvernul.