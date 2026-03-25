Radu Georgescu critică limitarea adaosului comercial la carburanți: O eroare gravă de contabilitate
Expertul contabil Radu Georgescu a reacționat public după ce a citit ordonanța privind situația de criză în domeniul petrolului și propunerea de limitare a adaosului comercial la carburanți.
Acesta a transmis, într-o postare pe contul său de Facebook, că a fost surprins de prevederile documentului și că a recitit textul de mai multe ori, deoarece i s-a părut dificil de înțeles logica economică din spatele măsurii. În opinia sa, proiectul conține o eroare majoră de contabilitate.
Radu Georgescu a explicat că, în contabilitate, noțiunea de „adaos comercial” nu există nicăieri în documentele financiare oficiale, folosindu-se termeni precum profit și marjă.
El a subliniat că oamenii de afaceri și contabilii folosesc indicatori clari pentru evaluarea performanței unei companii, printre care marja brută sau profitul brut, marja operațională ori profitul operațional (EBITDA), precum și marja netă sau profitul net.
Specialistul a detaliat că marja brută se calculează ca diferență între venituri și cheltuielile directe de producție sau de achiziție, în timp ce marja operațională rezultă după scăderea cheltuielilor operaționale ale firmei.
La rândul său, profitul net este determinat după deducerea amortizărilor, a costurilor cu dobânzile și a impozitului pe profit. În acest context, el a susținut că limitarea adaosului comercial la maximum 50% din nivelul anului precedent ar echivala, în realitate, cu plafonarea profitului brut.
Posibile efecte asupra industriei petroliere: insolvențe sau val de plecări din România
Potrivit lui Radu Georgescu, aplicarea unei astfel de ordonanțe ar putea avea consecințe severe pentru sectorul petrolier, estimând că aproximativ 80% dintre firme ar risca să intre în insolvență sau să își retragă activitatea din România.
El a argumentat că profiturile unei companii se calculează „în cascadă”, pornind de la profitul brut din care sunt scăzute ulterior toate celelalte cheltuieli. În schimb, aceste costuri – precum salariile, chiriile, utilitățile, serviciile, amortizările sau dobânzile – nu pot fi plafonate, fiind influențate de inflație și de dinamica pieței.
Expertul contabil a oferit și un exemplu simplificat pentru a ilustra impactul măsurii. În situația în care o firmă ar avea o marjă de profit brut de 30% și un profit net de doar 5%, limitarea valorii profitului brut ar face dificilă acoperirea cheltuielilor în creștere.
În aceste condiții, compania ar putea ajunge rapid pe pierdere, ceea ce ar duce, în opinia sa, la închiderea activității sau la relocare.
În final, Radu Georgescu a lansat un apel ironic către contabilii din România, sugerând că ar fi util ca specialiștii sune la usă Guvernului și să le explice celor din Executiv noțiunile de bază privind calculul profitului și al marjelor într-o firmă.
Postarea integrală privind situația de criză din sectorul combustibililor
„Azi am citit Ordonanta cu situatia de criza privind petrolul si limitarea adaosului comercial la benzina
Nu mi-a venit sa cred ce scrie in aceasta lege
Am citit de 3 ori
Rar am vazut asa ceva
Rar am vazut o asemenea eroare de logica contabila
Zici ca este scrisa de nea Dorel care merge la magazin sa cumpere bere
Guvernul vrea sa limiteze adaosul comercial la valoarea de maxim 50% din adaosul comercial de anul trecut!!!
Poftim ???
Explic mai jos de ce este o eroare grava de contabilitate
1 In contabilitate nu exista notiunea de adaos comercial
Adaos comercial spune doar nea Dorel care merge sa cumpere bere de la magazin
Si intreaba care este adaosul comercial
In documentele oficiale cu date financiare ( Bursa etc) nu vei vedea expresia „ adaos comercial”
In contabilitate exista doar notiunile de profit si de marja
Acesti termeni sunt folositi de oamenii de afaceri si de contabili
Sunt mai multe tipuri de profituri si marje
- Marja bruta / Profit brut
Se calculeaza ca Venituri minus cheltuieli directe de productie ( achizitie)
- Marja operationala / Profit operational ( EBITDA)
Se calculeaza ca diferenta intre Profit brut si cheltuieli operationale ale firmei ( OPEX)
- Marja neta / Profit net
Se calculeaza ca diferenta intre Profit operational si cheltuieli cu amortizarea , cheltuielile cu dobanzile si impozitul pe profit
2 Daca se aplica aceasta Ordonanta, 80% din firmele din industria petroliera vor intra in insolventa sau vor pleca din Romania
Guvernul vrea sa limiteze Profitul brut la maxim 50% din profitul brut de anul trecut
Pai hai sa gandim un pic
Nu este greu
Dupa cum am explicat la pct 1 , din profitul brut se scad toate celelalte cheltuieli ale firmei
Deci profiturile intr-o firma se calculeaza in cascada
Statul vrea acum sa limiteze valoarea profitului brut al firmelor
Dar toate cheltuielile unei firme nu sunt limitate
Ele cresc cu inflatia
Cresc in functie de piata, fara nicio limitare
O firma are multe cheltuieli: salarii, chirii, servicii, utilitati, amortizari, dobanzi la credite etc
Probabil 80% din firme vor intra in insolventa
Acestea nu vor mai vinde in Romania si vor pleca
Exemplu usor de inteles
Sa spunem ca firma are 30% marja de profit brut
Iar profitul net este de 5%
Daca limitezi valoarea profitului brut, firma nu va mai putea sa plateasca cheltuielile care cresc cu inflatia
Si firma va intra pe pierdere
3 Concluzii
Rugaminte catre toti contabilii din Romania
Daca vreunul dintre voi trece prin Piata Victoriei , te rog sa suni la usa de la Guvern
Si sa le spui ca vrei sa explici notiuni de baza contabile
Te rog sa incepi cu lectia , cum se calculeaza profitul si marjele intr-o firma”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
