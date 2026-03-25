Expertul contabil Radu Georgescu a reacționat public după ce a citit ordonanța privind situația de criză în domeniul petrolului și propunerea de limitare a adaosului comercial la carburanți.

Acesta a transmis, într-o postare pe contul său de Facebook, că a fost surprins de prevederile documentului și că a recitit textul de mai multe ori, deoarece i s-a părut dificil de înțeles logica economică din spatele măsurii. În opinia sa, proiectul conține o eroare majoră de contabilitate.

Radu Georgescu a explicat că, în contabilitate, noțiunea de „adaos comercial” nu există nicăieri în documentele financiare oficiale, folosindu-se termeni precum profit și marjă.

El a subliniat că oamenii de afaceri și contabilii folosesc indicatori clari pentru evaluarea performanței unei companii, printre care marja brută sau profitul brut, marja operațională ori profitul operațional (EBITDA), precum și marja netă sau profitul net.

Specialistul a detaliat că marja brută se calculează ca diferență între venituri și cheltuielile directe de producție sau de achiziție, în timp ce marja operațională rezultă după scăderea cheltuielilor operaționale ale firmei.

La rândul său, profitul net este determinat după deducerea amortizărilor, a costurilor cu dobânzile și a impozitului pe profit. În acest context, el a susținut că limitarea adaosului comercial la maximum 50% din nivelul anului precedent ar echivala, în realitate, cu plafonarea profitului brut.

Potrivit lui Radu Georgescu, aplicarea unei astfel de ordonanțe ar putea avea consecințe severe pentru sectorul petrolier, estimând că aproximativ 80% dintre firme ar risca să intre în insolvență sau să își retragă activitatea din România.

El a argumentat că profiturile unei companii se calculează „în cascadă”, pornind de la profitul brut din care sunt scăzute ulterior toate celelalte cheltuieli. În schimb, aceste costuri – precum salariile, chiriile, utilitățile, serviciile, amortizările sau dobânzile – nu pot fi plafonate, fiind influențate de inflație și de dinamica pieței.

Expertul contabil a oferit și un exemplu simplificat pentru a ilustra impactul măsurii. În situația în care o firmă ar avea o marjă de profit brut de 30% și un profit net de doar 5%, limitarea valorii profitului brut ar face dificilă acoperirea cheltuielilor în creștere.

În aceste condiții, compania ar putea ajunge rapid pe pierdere, ceea ce ar duce, în opinia sa, la închiderea activității sau la relocare.

În final, Radu Georgescu a lansat un apel ironic către contabilii din România, sugerând că ar fi util ca specialiștii sune la usă Guvernului și să le explice celor din Executiv noțiunile de bază privind calculul profitului și al marjelor într-o firmă.