Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat într-o nouă fază critică după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra capitalei Teheran, escaladând tensiunile cu Iran și amplificând riscurile unui război regional de amploare.

Loviturile au vizat infrastructură strategică, însă surse locale indică și impact asupra unor zone rezidențiale, unde echipele de salvare intervin în continuare.

Replica Teheranului nu a întârziat. Forțele iraniene au lansat atacuri asupra unor ținte din Israel, inclusiv în Tel Aviv, dar și asupra bazelor militare americane din Kuweit, Iordania și Bahrain.

În paralel, state din Golf precum Arabia Saudită au raportat interceptarea unor drone, semn că războiul depășește deja granițele celor două țări.

În acest context tensionat, Donald Trump a anunțat că Statele Unite poartă negocieri pentru oprirea conflictului. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Washingtonul ar fi transmis Teheranului un plan complex în 15 puncte, care vizează:

limitarea sau eliminarea programului nuclear iranian

încetarea sprijinului pentru grupări armate din regiune

redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul global de petrol

Aceste propuneri sunt văzute drept esențiale pentru stabilizarea piețelor energetice și reducerea tensiunilor geopolitice.

Autoritățile iraniene resping existența unor negocieri concrete. Mohammad Baqer Qalibaf a calificat informațiile drept „nefondate”, sugerând că pozițiile rămân departe de un compromis real.

Între timp, Pakistanul încearcă să joace un rol de mediator. Premierul Shehbaz Sharif a propus organizarea unor discuții directe între SUA și Iran, într-un efort de detensionare a situației.

Blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz — rută prin care circulă aproximativ 20% din petrolul mondial — a declanșat una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii. Impactul este resimțit la nivel global:

creșteri bruște ale prețurilor combustibililor

volatilitate pe piețele financiare

perturbări în transportul aerian și maritim

Chiar dacă apar semnale privind un posibil armistițiu temporar, incertitudinea rămâne ridicată.

În paralel cu eforturile diplomatice, Statele Unite își întăresc prezența militară în regiune. Trimiterea de trupe suplimentare, peste cele deja staționate, indică faptul că scenariul unui conflict de durată rămâne plauzibil.

Pe termen scurt, evoluția situației depinde de rezultatul negocierilor și de capacitatea actorilor implicați de a evita o escaladare totală. Pe termen lung însă, conflictul dintre Israel și Iran riscă să redefinească echilibrul de putere din Orientul Mijlociu și să genereze efecte economice globale semnificative.