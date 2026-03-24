România se confruntă cu o criză energetică fără precedent, iar guvernul trebuie să adopte strategii clare pentru a proteja consumatorii și industriile vitale. Tanczos Barna, vicepremierul României, a explicat, într-un interviu pentru Digi24, cum autoritățile pregătesc măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a face față incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de presiunile asupra pieței energetice.

Pe termen scurt, cel mai important obiectiv al guvernului este stabilizarea prețurilor la energie și carburanți. Tanczos Barna a subliniat că deciziile imediate vizează prevenirea creșterilor explozive ale costurilor pentru populație. În același timp, autoritățile urmăresc să minimizeze efectele inflației, care reduc consumul și afectează bugetul de stat.

„Nu cred că știe cineva pe această planetă când se va termina războiul. Planurile se fac pe termen lung, pe termen scurt, pe termen mediu. Pe termen scurt, cea mai importantă este decizia de mâine (măsuri de stopare a creșterii prețurilor la carburanți – n.red.)”, spune acesta.

Pe termen mediu, România trebuie să regândească mixul energetic și să identifice surse alternative de materii prime pentru industriile de procesare afectate de sancțiunile aplicate Rusiei.

Investițiile din pachetul de relansare economică ar putea aduce un nou impuls economiei românești. Creditele cu dobândă subvenționată și ajutoarele de stat pentru sectoarele strategice sunt parte din strategia de susținere a creșterii economice și a stabilității pe termen lung.

”Pe termen mediu, trebuie să vedem până la sfârșitul anului cum reușim să echilibrăm în buget aceste efecte. Pe de o parte inflaționiste, care generează reducere de consum, teoretic o creștere de încasări la bugetul de stat, pentru că au crescut prețurile. Dacă inflația nu poate fi stăpânită, mixul energetic trebuie regândit și trebuie să găsim alternative, rute diversificate, să vedem dacă mai găsim materie primă pe termen lung pentru industria de procesare. Avem industrii oprite, capacități oprite din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei. Ce facem cu ele? Trebuie negociate cu America, cu ceilalți parteneri din Europa” a spus Tanczos Barna la Digi24.

Tanczos Barna a avertizat că Uniunea Europeană și partenerii internaționali resimt presiunea majoră a crizei energetice.

„Să vedem ce face Europa în această situație, pentru că presiunea este uriașă la nivelul Uniunii Europene. Ok, sancționăm Rusia, sancționăm tot ce trebuie să sancționăm, dar la un moment dat ajungem într-o penurie de resurse energetice. Ce facem? Toate aceste lucruri trebuie discutate pe termen lung. Cu siguranță și Uniunea Europeană, și Statele Unite, și Marea Britanie o să caute soluții, pentru că altfel nu ieșim din această criză”, a subliniat vicepremierul.

Starea de spirit a românilor este afectată de majorările de taxe, efectele războiului și volatilitatea pieței energetice.

„E o tensiune care pe de o parte a fost generată de creșterile de impozit. La începutul anului, când lucrurile au început să se liniștească, a venit ordonanța prin care s-au reintrodus anumite reduceri, anumite scutiri, a venit războiul, deci vin avalanșă peste societatea din România, probleme care unele depind de noi, altele sunt independente de noi”.

Vicepremierul a insistat că optimismul exagerat nu este realist și că soluțiile vor necesita timp și colaborare internațională. Flexibilitatea, cumpătarea și dialogul permanent cu partenerii externi sunt esențiale pentru depășirea acestei crize.