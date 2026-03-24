Premierul Ilie Bolojan a precizat marți seară, într-un interviu acordat Euronews România, că în perioada următoare zeci de mii de locuri de muncă vor dispărea din România.

El a explicat că guvernul a adoptat un pachet pentru administrație, care presupune reduceri semnificative de posturi atât în aparatul central, cât și în administrația locală.

Ilie Bolojan a mai explicat, în această seară, că respectivele disponibilizări trebuie implementate, fiind deja stabilite ordonanțele și concursurile necesare, iar anul acesta statul trebuie să facă un efort pentru reducerea cheltuielilor.

Bolojan a mai subliniat că, dacă reducerile nu se realizează, Ministerul de Finanțe a bugetat salariile la o pondere mai redusă, ceea ce ar putea duce la imposibilitatea acoperirii tuturor plăților.

„E o provocare în lunile următoare. Am adoptat pachet pe administrație. Avem reduceri la nivelul zecilor de mii de posturi. În tot aparatul central și administrația locală. Ele trebuie făcute. Date ordonanțe, date concursuri. Dar e corect ca anul acest să fie un efort al statului de reducere a cheltuielilor. Dacă nu se reduc, Ministerul de Finanțe a bugetat salarizarea redusă cu această pondere redusă la toate ministerele. Astfel, dacă nu se fac reducerile nu se vor acoperi salariile”, a spus Ilie Bolojan la postul de televiziune.

Premierul a adăugat că toate instituțiile publice trebuie să facă reduceri, iar în ministerele unde acest lucru nu este posibil, precum Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naționale, va fi elaborat până la finalul lunii un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare.

El a menționat că reforma companiilor de stat este dificilă, deoarece managerii acestora au fost numiți prin concurs și nu există clauze speciale care să le permită o reorganizare mai rapidă.

Totodată, Ilie Bolojan a explicat că o administrare mai eficientă a companiilor de stat ar avea un efect în lanț vizibil în întregul sistem public.