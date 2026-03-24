Cartel Alfa cere adoptarea urgentă a unor măsuri care să salveze securitatea energetică a ţării, dar şi să păstreze locurile de muncă din sistem. Cartel Alfa acuză că închiderile accelerate de capacităţi energetice fără alternative viabile şi disponibilizările masive, fără protecţie socială reală, „nu reprezintă reforme, ci o dezindustrializare mascată”.

Potrivit Cartel Alfa, în timp ce la nivel european se susţine necesitatea unei tranziţii energetice graduale şi echilibrate, la nivel naţional asistăm la: închideri accelerate de capacităţi energetice fără alternative viabile, disponibilizări masive, fără protecţie socială reală, subfinanţarea deliberată a unor companii strategice.

„Reprezentând interesele a peste 600.000 de lucrători, unii asigurând funcţionarea şi stabilitatea sistemului energetic naţional, alţii fiind consumatori direcţi sau indirecţi prin locurile de muncă în economi, atragem atenţia asupra unei situaţii de o gravitate excepţională, generată de incoerenţa şi lipsa de viziune a politicilor guvernamentale în domeniul energetic. Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivităţii economice şi gestionarea responsabilă a tranziţiei energetice. În lipsa unor alternative funcţionale, eliminarea capacităţilor existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică. Solicităm reglementarea clară şi imperativă a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cât şi companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari şi reducând costurile finale. Într-un context regional instabil, exportul de resurse energetice strategice în detrimentul asigurării consumului intern este inacceptabil. Prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului naţional pentru cetăţeni şi economia naţională. Nivelul actual al taxării amplifică presiunea asupra economiei şi populaţiei. Reducerea fiscalităţii este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice. Aceste decizii nu reprezintă reforme, ci o dezindustrializare mascată, cu efecte sociale şi economice devastatoare. În acelaşi timp, protestele deja declanşate, inclusiv forme extreme precum greva foamei, indică atingerea unui punct critic în relaţia dintre stat şi cetăţeni. România nu îşi poate permite că tranziţia energetică să devină un proces de distrugere economică şi socială. Securitatea energetică şi protejarea locurilor de muncă nu sunt opţiuni, sunt obligaţii fundamentale ale statului”, susțin sindicaliştii.

Aproximativ o mie de mineri vor protesta marți în fața Guvernului, nemulțumiți de faptul că mulți dintre colegii lor își pierd locurile de muncă, iar noul contract colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Protestul este programat să înceapă la prânz și să se desfășoare până la ora 17:00, urmând ca Piața Victoriei să fie ocupată de participanți, cărora li se vor alătura și locuitori ai Capitalei.

Principala nemulțumire a minerilor vizează planul de închidere a activității miniere până în anul 2030, conform angajamentelor asumate de România prin PNRR. Aceștia solicită premierului Ilie Bolojan să renegocieze condițiile stabilite cu Comisia Europeană, astfel încât mineritul să poată continua și după acest termen.

În același timp, situația este tensionată și din cauza faptului că noul contract colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia susțin că procedurile au fost demarate, însă procesul a fost întârziat din cauza lipsei bugetului. Pentru aproximativ 1.800 de mineri, data de 1 aprilie va marca ultima zi de lucru, întrucât aceștia sunt angajați pe perioadă determinată.

Protestele minerilor au început acum aproximativ două săptămâni în fața sediului Complexului Energetic Oltenia și s-au intensificat treptat. Minerii și-au exprimat nemulțumirea față de situația locurilor de muncă și față de conducerea companiei.

Pe 18 martie, aproximativ 300 de mineri din Târgu Jiu au pornit într-un marș prin centrul orașului, blocând mai multe străzi. Inițial, ei s-au adunat în fața sediului Complexului Energetic Oltenia, unde au adus coroane și au aprins candele, apoi au mers către centrul municipiului. Minerii au scandat mesaje împotriva conducerii și a ministrului Energiei, cerând soluții, dreptate și demisia celor responsabili, dar și continuarea muncii lor fără restricții.

Cristian Constantinescu, angajat pe perioadă determinată la Cariera Roșia, a spus că lucrează la CEO de patru ani și că la fiecare câteva luni i s-au prelungit contractele pe perioadă determinată, deși spera să fie angajat permanent. El a explicat că acest loc de muncă l-a adus aproape de familie, s-a căsătorit și așteaptă un copil, dar că, dacă nu își va păstra locul de muncă, va fi nevoit să plece în străinătate, pentru că nu are alte opțiuni în județul său. Constantinescu a mai spus că există soluții pentru problemele minerilor, dar conducerea nu vrea să le aplice și că protestele vor continua, iar ei sunt pregătiți chiar să meargă pe jos până la București pentru a-și face auzite nemulțumirile.