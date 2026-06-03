Protest SANITAS la București împotriva noii legi a salarizării. Sindicaliștii avertizează că mii de angajați din sănătate și asistență socială ar putea pierde bani

Federația SANITAS organizează miercuri un amplu protest în Capitală, în semn de nemulțumire față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Reprezentanții celei mai mari organizații sindicale din sănătate și asistență socială susțin că documentul aflat în dezbatere publică nu doar că nu aduce creșterile salariale așteptate de angajați, ci riscă să conducă la diminuarea veniturilor pentru o parte importantă a personalului din sistem.

Sindicaliștii consideră că forma prezentată de Ministerul Muncii este profund diferită de variantele discutate în cadrul negocierilor desfășurate în ultimii ani și spun că noua lege introduce dezechilibre și inechități suplimentare într-un sector care se confruntă deja cu deficit de personal și dificultăți în atragerea și menținerea specialiștilor.

Protestul este programat să înceapă la ora 10:00 și include manifestații în Piața Victoriei, urmate de un marș și de pichetarea Parlamentului.

Încă din cursul dimineții, sute de membri SANITAS din mai multe județe au anunțat pe rețelele de socializare că se deplasează spre București pentru a participa la manifestație.

La protest sunt așteptați angajați din spitale, unități medico-sociale, direcții de asistență socială și alte instituții publice din domeniu, veniți din Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Constanța, Iași și din numeroase alte județe.

Liderii organizației susțin că nemulțumirea este una generalizată și că proiectul de lege a stârnit îngrijorare în rândul personalului medical și auxiliar, care se teme că modificările propuse vor avea efecte directe asupra salariilor.

Potrivit reprezentanților SANITAS, angajații care lucrează în condiții grele, în ture de noapte, în secții cu risc ridicat sau în regim de permanență sunt printre cei mai afectați de schimbările propuse.

Una dintre cele mai importante critici formulate de sindicat vizează impactul pe care legea l-ar putea avea asupra veniturilor lunare ale personalului.

Sindicaliștii susțin că, în ciuda promisiunilor privind modernizarea sistemului de salarizare, proiectul aflat în dezbatere nu oferă garanții că salariile vor crește.

Din contră, reprezentanții federației avertizează că numeroși angajați ar putea constata că veniturile lor stagnează sau chiar scad.

Potrivit acestora, „acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea”.

SANITAS afirmă că impactul negativ provine în special din modificarea modului de acordare a sporurilor și din limitarea unor drepturi salariale care în prezent contribuie semnificativ la venitul total al angajaților.

Federația atrage atenția că sporurile reprezintă o componentă esențială a veniturilor pentru numeroși angajați din sănătate și asistență socială.

Medicii, asistenții medicali, infirmierii, brancardierii și alte categorii profesionale lucrează frecvent în condiții de stres ridicat, în contact permanent cu pacienți și în programe care presupun activitate continuă.

În acest context, sindicaliștii susțin că reducerea sporurilor va avea un efect imediat asupra nivelului de trai al angajaților.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, se arată în comunicatul transmis de organizație.

Potrivit SANITAS, explicațiile oferite până acum de autorități nu au reușit să elimine temerile angajaților și nici să clarifice modul în care vor fi compensate eventualele pierderi financiare.

Pe lângă problema veniturilor, reprezentanții federației critică și modul în care proiectul tratează diferitele categorii de personal.

În opinia lor, legea nu oferă un cadru echitabil și creează noi diferențe între angajați care desfășoară activități similare.

„Nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem. Mai mult, este o lege incompletă – există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise”.

Sindicaliștii susțin că lipsa unor prevederi clare pentru anumite categorii profesionale riscă să genereze tensiuni suplimentare și să accentueze problemele existente în sistem.

Aceștia avertizează că, în loc să reducă discrepanțele salariale, noua lege ar putea conduce la apariția altora noi.

Un alt punct de conflict îl reprezintă diferențele dintre proiectul publicat de Ministerul Muncii și variantele discutate anterior cu reprezentanții sistemului sanitar.

Federația afirmă că a participat timp de luni de zile la consultări și negocieri alături de Ministerul Sănătății și că numeroase propuneri agreate în cadrul acestor discuții nu se regăsesc în forma actuală a documentului.

„Diferenţa dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esenţiale discutate şi asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparenţă decizională.”

Reprezentanții federației consideră că actualul proiect nu reflectă concluziile dialogului social și spun că autoritățile au ales să ignore o parte importantă a angajamentelor asumate în timpul negocierilor.

Sindicaliștii au transmis și un mesaj ferm către autoritățile centrale, avertizând că sistemul public de sănătate nu poate funcționa eficient în condițiile în care angajații se confruntă cu diminuarea veniturilor și cu accentuarea inechităților salariale.

„Avertizăm Guvernul – indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea – că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”.

Potrivit organizației, lipsa unei soluții negociate riscă să amplifice tensiunile sociale și să genereze noi proteste în perioada următoare.

Iulian Pope: „Negociem pe acest subiect de doi ani”

Președintele Federației SANITAS din România, Iulian Pope, a cerut retragerea imediată a proiectului și reluarea negocierilor dintre Guvern și partenerii sociali.

„SANITAS solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din Sănătate şi din Asistenţă socială (…) Negociem pe acest subiect de doi ani şi n-aţi respectat niciuna dintre cele trei forme la care aţi ajuns după discuţiile cu partenerii sociali”.

Liderul sindical a afirmat că documentul aflat în dezbatere este rezultatul unor decizii luate în grabă și că forma finală diferă radical de variantele discutate anterior.

Potrivit acestuia, s-a ajuns la un proiect de lege făcut „pe genunchi”, în care au fost identificate resurse financiare pentru creșterile salariale ale parlamentarilor și ale angajaților din ministere și agenții guvernamentale, în timp ce personalul din sănătate și asistență socială este pus în situația de a pierde bani.

Proiectul noii legi a salarizării a fost prezentat recent de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și a fost lansat în procedura de transparență decizională.

Documentul este una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are ca obiectiv reorganizarea sistemului de salarizare din sectorul public.

Totuși, de la publicarea sa, proiectul a generat numeroase reacții critice din partea sindicatelor și a diferitelor categorii profesionale. Pe lângă SANITAS, și alte organizații reprezentative au semnalat probleme legate de modul de calcul al salariilor, de ierarhizarea funcțiilor și de impactul asupra veniturilor.

În lipsa unor modificări importante ale documentului, protestele anunțate de sindicate ar putea reprezenta doar începutul unei perioade tensionate în relația dintre Guvern și angajații din sectorul public.