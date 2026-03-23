Conform noilor prevederi, este interzisă executarea focului cu arma de vânătoare la o distanță mai mică de 100 de metri față de terenurile intravilane ocupate cu construcții sau curți. Măsura se aplică în mod direct în cadrul partidelor de vânătoare și urmărește reducerea riscurilor pentru populație.

Un amendament adoptat de Senat stabilește că, în zonele aflate la cel mult 100 de metri de aceste terenuri, focul de armă este permis doar în direcția opusă zonelor intravilane. Astfel, chiar și în apropierea limitelor stabilite, vânătorii trebuie să respecte condiții stricte privind direcția de tragere.

„În zonele situate la cel mult 100 m de terenurile intravilane ocupate cu construcţii sau curţi, executarea focului cu arme de vânătoare este permisă exclusiv în direcţia opusă zonelor intravilane”, arată un amendament al Senatului.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni contravenționale. Executarea focului la o distanță mai mică de 100 de metri de curți sau construcții se pedepsește cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei, potrivit propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari din Uniunea Salvați România.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie dezbătut și adoptat și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Amintim că vânătoarea este reglementată strict prin legislație, având ca scop protejarea siguranței publice, a mediului și a fondului cinegetic. Regulile pe care vânătorii trebuie să le respecte sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și pentru menținerea unui echilibru între activitatea umană și natură.

De asemenea, vânătoarea se poate desfășura doar în cadrul unor partide organizate și autorizate, în zone stabilite legal. Vânătorii trebuie să dețină permis de vânătoare valabil, armă înregistrată și asigurare de răspundere civilă. Fiecare participant are obligația de a respecta indicațiile organizatorului partidei și regulile privind poziționarea în teren, pentru a evita incidentele.

Un alt aspect important îl reprezintă perioadele de vânătoare. Fiecare specie poate fi vânată doar în anumite intervale stabilite de lege, pentru a proteja ciclurile de reproducere și populațiile de animale. Vânarea în afara acestor perioade sau a speciilor protejate este strict interzisă și sancționată sever.

Siguranța în manipularea armelor este esențială. Vânătorii trebuie să folosească arma doar în condiții de vizibilitate bună, să se asigure că ținta este clar identificată și să evite orice situație care ar putea pune în pericol alte persoane. De asemenea, consumul de alcool sau substanțe interzise înainte sau în timpul vânătorii este complet interzis.