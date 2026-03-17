Consultantul economic Adrian Negrescu a atras atenția asupra riscurilor generate de discursul politic populist care vizează multinaționalele și capitalul străin în contextul dezbaterilor din Parlament privind bugetul de stat. El a afirmat că retorica care sugerează că „străinii ne fură” este un joc politic menit să manipuleze emoțiile oamenilor, dar care poate provoca daune economice profunde, mai ales în contextul tensiunilor internaționale generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Negrescu a explicat, pe contul său de Facebook, că atacurile la adresa multinaționalelor și criticile la adresa facilităților fiscale pentru corporații, precum reducerea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), riscă să creeze un mediu ostil pentru investitori. El a subliniat că aceste măsuri sunt, de fapt, necesare pentru a menține România atractivă în fața investitorilor în perioade de recesiune și că promovarea ideii că „străinii ne fură banii” poate duce la retragerea capitalului și la pierderi masive de locuri de muncă.

„Jocul politic pe buget: De ce atacul la adresa multinaționalelor pune în pericol economia României

Înaintea dezbaterilor din Parlament pentru bugetul de stat, pe scena politică a fost reluată retorica cu iz populist de pe vremea lui Liviu Dragnea: „străinii și multinaționalele ne fură”. Un joc politic cinic, menit să manipuleze emoțiile oamenilor, dar care riscă să facă un rău profund economiei, mai ales în contextul generat de războiul din Orientul Mijlociu.

Cea mai toxică parte a acestui discurs este atacul direct la adresa multinaționalelor și a capitalului străin. Guvernul este criticat că menține anumite facilități fiscale pentru corporații (cum ar fi reducerea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri – IMCA) și că își propune să elimine taxa pe stâlp și plafonarea adaosului comercial, două măsuri extrem de toxice pentru economie.

Ce omit politicienii să spună este că aceste măsuri sunt disperate și absolut necesare pentru a menține România atractivă pentru investitori în timp de recesiune.

A vinde publicului iluzia că „străinii ne fură banii” (tema externalizării profiturilor) este o rețetă sigură pentru dezastru. Dacă firmele străine își retrag capitalul din România din cauza acestui mediu politic ostil, economia noastră se va prăbuși pur și simplu, ducând la pierderi masive de locuri de muncă și sărăcie.

Ipocrizia politicienilor: Ei au creat boala, acum critică medicamentul

Guvernul este atacat pentru măsurile de austeritate pe care le-a luat. Este adevărat, austeritatea este extrem de dureroasă. O anticipam încă de pe vremea când un anumit premier era dispus să își tatueze pe mână că nu crește TVA-ul.

Este adevărat că tăierile, creșterea TVA-ului și a accizelor lovesc direct în buzunarul românilor însă politicienii ignoră intenționat un detaliu esențial: austeritatea de azi este prețul plătit pentru risipa de ieri.

Găurile din buget au fost făcute chiar de guvernările anterioare. Din cauza acelui „dezmăț bugetar” din anul electoral 2024, România risca să piardă fondurile europene și să îi scadă ratingul de țară.

Folosirea oamenilor vulnerabili ca armă politică

Să folosești oamenii vulnerabili pentru a-ți justifica discursul anti-occidental e o dovadă de cinism, asta dincolo de lipsa de viziune în privința efectelor macroeconomice.

Politicienilor le e ușor să dea vina pe corporații pentru lipsa banilor în loc să abordeze problemele reale ale statului: evaziunea fiscală uriașă, companiile de stat pline de angajați puși politic etc.

Dincolo de măsurile sociale – unele sunt salutare precum creșterea indemnizației pentru copiii cu dizabilități, cert este că acest discurs al urii față de capitalul străin, față de multinaționale riscă să afecteze puternic credibilitatea României în ochii investitorilor mai cu seamă că vine din partea unor politicieni aflați la putere.

În ultimele lor rapoarte, agențiile Fitch și Moody’s au avertizat deja in privința efectelor instabilității politice.

În esență, o criză politică pe scena de la București ar echivala cu un sepuku economic care ar duce România în brațele FMI”, este mesajul lui Negrescu.